Catanzaro-Francavilla 1-1: i commenti dei mister, Pancaro e D\'Agostino (Foto e Video

CATANZARO, 21 MARZO - Arriva il primo punticino, dopo due gare terminate con altrettante sconfitte, l’avventura di mister Pippo Pancaro sulla panchina giallorossa, ecco il commento al termine del pareggio interno contro la Virtus Francavilla:

“Devo guardare per forza il bicchiere mezzo pieno – afferma mister Pancaro –. Lo so che a Catanzaro questo tipo di campionato non piace, ma quando sono venuto sapevo a cosa andavo incontro, il nostro campionato è questo, con questo punto abbiamo fermato l’emorragia e abbiamo recuperato una partita in cui non meritavamo di stare sotto e anche da un punto di vista caratteriale i ragazzi mi hanno dato una risposta.Volevamo vincere ma mi prendo il punto e comunque la crescita che ho visto, loro sono venuti nell’area nostra per la prima volta al quarantaquattresimo e siamo andati in svantaggio in maniera immeritata. Poi abbiamo accusato il contraccolpo ma poi ci siamo risistemati e abbiamo ricominciato a macinare gioco. Visto il momento difficile – prosegue Pancaro – e visto chi siamo, i ragazzi sentono la pressione, in questo momento abbiamo bisogno di tutti, se lo dico devo mettere in pratica quello che dico, è verissimo che nel secondo tempo chi è entrato ha dato una spinta ma nel primo tempo non abbiamo fatto bene”.

Gaetano D’Agostino, allenatore della Virtus Francavilla, è tutto sommato contento per il risultato, anche se essere stato raggiunto nel finale rende leggermente amarognolo il pareggio: “Ormai mi chiamano mister x... ci è andata male perché quel pallone interno di solito entra ma non è andata così – riferendosi al palo colto da Anastasi nel secondo tempo -. La squadra del Catanzaro è molto forte. Molto tecnica e giocare in questo stadio non è facile per nessuno, non ci siamo mai allungati e sono contento della prestazione. Tatticamente quando non salivamo più abbiamo fatto fatica lasciando giocare troppo il Catanzaro”.







Video Highlights Catanzaro - Francavilla 1-1, 31^Giornata Girone C

Marcatori: 44' Anastasi (F), 81' Infantino (C)

Carlo Talarico