La Sicula Leonzio mette in ginocchio il Catanzaro al \'Ceravolo\': 0-3 (Foto e Video Highlights)

CATANZARO, 11 FEBBRAIO - Sconfitta senza attenuanti in virtù di un secondo tempo da brividi per un Catanzaro che nella prima frazione di gioco non aveva, tutto sommato, sfigurato. Per la Sicula Leonzio, invece, un pomeriggio sugli allori in virtù di una condotta di gara che alla lunga ha sfiancato il Catanzaro colpendo nel giro di un quarto d’ora tre volte e operando così il sorpasso in classifica

Il primo tempo parte subito un brivido e dopo pochi secondi il portiere ospite, Narciso, ingannato dal sole per poco non combinava un pasticcio. Poi la gara ha vissuto una fase di lentezza su entrambi i fronti. La prima conclusione si registra al 14’ con Letizia che, servito da Zanini, giunge al tiro trovando Narciso prontissimo a deviare. Ospiti che rispondono al 25’ con Russo, ma la palla termina di poco a lato. Il Catanzaro non ha spazi e cerca la conclusione dalla distanza con Infantino, alla mezzora ma senza fortuna. Il primo tempo termina con un cross di Sepe che coglie l’incrocio dei pali.



Nella ripresa, quando pensi che il Catanzaro possa dare il massimo, trovi invece la Sicula Leonzio assoluta padrona del campo. Tira sopra la traversa Petermann, di testa Camilleri su punizione di Squillace fa venire i brividi a Nordi e poi la girata di Lescano, con Zanini che mette in corner sulla linea di porta. Il Catanzaro si fa vedere solo al 19’ con Falcone che non capitalizza l’invitante assist servito dalla destra da Infantino. E’ l’ultimo segno di vita del Catanzaro che da quel momento sparisce. La Sicula, infatti, va in vantaggio al 28’ grazie al guizzo dell’appena entrato Marano, capace di testa a ribadire in rete la mezza girata di Arcidiacono terminata sulla traversa. Questione di pochi minuti e arriva il raddoppio dei Siciliani. Su rigore per un mani di Marin su Sibilli, che poi Arcidiacono trasforma con una battuta precisa a mezza altezza. Il Catanzaro non c’è più a parte una punizione (38’) che Narciso blocca senza affanni. Poi la terza rete firmata al 41’ da Foggia, di testa, sugli sviluppi di un’azione personale sul fondo di Sibilli.





Il tabellino:

CATANZARO-SICULA LEONZIO 0-3

MARCATORI: 28' st Marano (S), 33' st Arcidiacono (S) (rig.), 41' st Foggia (S).



CATANZARO (3-4-3): Nordi; De Giorgi, Di Nunzio, Sabato; Zanini (34’ st Spighi) Onescu (17’ st Marin), Maita (40’ st Badje), Sepe; Falcone (17’ st Cunzi), Infantino, Letizia (40’ st Corado). A disp.: Marcantognini, Nicoletti, Cason, Gambaretti, Riggio, Van Ransbeeck, Puntoriere. All.: Dionigi.



SICULA LEONZIO (4-3-3): Narciso; Aquilanti, Camilleri, Gianola, Squillace; D’Angelo , Petermann (25’ st Marano), Esposito; Russo (17’ st Sibilli), Lescano (25’ st Foggia) Arcidiacono (34’ st Pollace). A disp.: Ciotti, Monteleone, Granato, Davì, Cozza, De Felice, Giuliano. All.: Diana.



ARBITRO: De Remigis di Teramo.

Guardalinee: Netti-Pellino.



AMMONITI: Petermann (S), Marano (S), Marin (C).

NOTE: spettatori 2870 (1044 paganti), incasso 21.515 euro. Angoli: 6-6. Recupero: pt 1’, st 5’. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex allenatore del Catanzaro Bruno Pace.

Video Highlights Catanzaro - Sicula Leonzio 0-3, 25^Giornata Girone C







Carlo Talarico