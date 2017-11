Serie C: Catanzaro-Monopoli 1-0, i commenti dei mister Dionigi e Tangorra

CATANZARO, 7 NOVEMBRE - Finalmente la vittoria. Per il Catanzaro arrivano i tre punti, conquistati grazie ad una rete in avvio da parte di Letizia, poi difesa senza troppi affanni contro un Monopoli che non ha mai messo alle corde il Catanzaro, attento e determinato in ogni frangente.

Il mister del Catanzaro,, in sala stampa ha voluto elogiare i suoi ragazzi: “Era una partita contro una squadra costruita per vincere il campionato e siamo riusciti a fare una buona prestazione sotto il punto di vista tattico e fisico, tra l’altro noi avevamo giocato sabato mentre loro avevano riposato. Abbiamo fatto una partita di grande intensità, a Francavilla avevamo creato e giocato di più ma è arrivata la sconfitta, contro il Monopoli, invece, abbiamo messo quello che ci è mancato a tratti nelle altre partite. Intensità e agonismo le abbiamo messe dentro per tutti i novanta minuti”.Poi Dionigi si è soffermato su alcuni dei suoi ragazzi: “Infantino è fondamentale per la categoria, ma viene da un periodo di inattività e dobbiamo supportarlo. Quando gli arriva la palla in mezzo all’area fa gol, quando avremo il migliore Infantino tutto il reparto ne gioverà. Sono contento per Letizia ,non solo per il gol ma per quello che ha fatto in fase di non possesso. Mi è piaciuta la determinazione con la quale hanno lottato su ogni pallone. Non ricordo palle perse in uscita. Ora abbiamo una partita difficile a Catania ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo”.Sull’altro fronte, mister, difende la prestazione del Monopoli: “Abbiamo tentato in tutti i modi di raddrizzare la partita su un campo difficile contro una squadra che non vinceva da tanto tempo e ci aspettavamo delle difficoltà. Il gol è stato frutto di un infortunio e poi due gol li abbiamo fatti ,ma non sono stati convalidati ma non ho nulla da rimproverare alla mia squadra che ha dimostrato di meritare il posto che ha in classifica”.