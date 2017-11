Buona "Letizia": Catanzaro-Monopoli 1-0

CATANZARO, 7 NOVEMBRE - Al quarto assalto arriva la prima vittoria della gestione tecnica Dionigi e il Catanzaro tira un grosso sospiro di sollievo, visto che la classifica iniziava a farsi traballante. Col minimo risultato i giallorossi hanno piegato un Monopoli forte del secondo posto in classifica.

Il vantaggio è stato fulmineo ed è stato propiziato al 5’ grazie ad un rinvio avventato di Bifulco che ha regalato palla a Letizia pronto a fare due passi e a battere, con un destro preciso, il portiere pugliese alla sua destra. La reazione del Monopoli sta in una rete annullata a Sarao (15’) per via di una posizione di fuorigioco dell’ex attaccante giallorosso segnalata immediatamente dall’assistente Mariottini. Bisogna arrivare, poi, al 31’ per vedere un tiro, tocca a Sounas ma la mira non è precisa e la palla termina alta.Nella ripresa (7’) Mercadante, di petto, effettua un retropassaggio sul quale si avventa Falcone che però non è fortunato nella conclusione. Al 15’, poi, Nordi compie un autentico miracolo sul fendente di Ferrara sugli sviluppi di un corner. Il pericolo scuote il Catanzaro e poco dopo è Infantino a peccare di precisione sulla girata in acrobazia da centro area sugli sviluppi di un corner. Al 29’ ci prova ancora il Monopoli con Mercadante che da pochi passi spara su Nordi.Poi succede poco e il Catanzaro, nonostante i sei minuti di recupero, non vacilla portando a casa un’importante vittoria che mancava ormai dal lontano 3 ottobre (3-1 casalingo all’Akragas) e guarda alla trasferta di domenica in casa della corazzata Catania con un po’ di ottimismo.

Il tabellino:

CATANZARO-MONOPOLI 1-0

MARCATORI: 5' pt Letizia (C).

CATANZARO (3-4-3): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sirri; Zanini, Onescu, Marin, Imperiale (32’ st Nicoletti); Infantino (25’ st. Puntoriere) Letizia (32’ st Benedetti) Falcone (17’ st Kanis). A disp.: Marcantognini, Pellegrino, Maita, Riggio, Marchetti, Lukanovic.

All.: Dionigi.

MONOPOLI (3-5-2): Bifulco; Bei (1’ st Ferrara), Ricci, Mercadante (37’ st Souare); Rota, Zampa, Scoppa (17’ st Genchi), Sounas (37’ st Russo), Donnarumma (25’ st Lobosco); Paolucci, Sarao. A disp.: Bardini, Convertini, Zibert, Longo, Todisco, Bacchetti.

All.: Tangorra.

ARBITRO: Zingarelli di Siena.

Guardalinee: Berti-Mariottini.

AMMONITI: Onescu (C), Scoppa (M), Marin (C), Gambaretti (C), Russo (M), Nicoletti (C).

NOTE: spettatori 2791 (965 paganti), incasso 21357 euro. Angoli: 5-2 per il Monopoli. Recupero: 2' pt, 6’ st. Allontanati dalla panchina al 41’ pt Dionigi (C) e l’allenatore in seconda del Monopoli, Caricola.



Carlo Talarico