Serie C: Catanzaro-Reggina, ecco i commenti del mister, Dionigi e Maurizi (Foto e Video Highlights)

CATANZARO, 30 DICEMBRE - Davide Dionigi non è contento. Si vede lontano un miglio che ci teneva a fare risultato contro la sua ex squadra. Il derby perso contro la Reggina il tecnico giallorosso lo analizza così, senza nascondersi dietro parole o scuse: “Quella di oggi è una prestazione figlia del secondo tempo di Caserta. Abbiamo fatto un brutto primo tempo ma tutte e due le squadre non hanno giocato bene. Ci siamo svegliati dopo il gol su calcio d’angolo, l’ennesimo gol che abbiamo incassato su palla inattiva. Con gli ultimi due risultato abbiamo vanificato due mesi di lavoro. Ormai è accaduto e dobbiamo prenderne atto”.

Sulla gara, poi Dionigi, afferma: “Abbiamo fatto una partita in cui non abbiamo palleggiato bene nel primo tempo. Non mi era piaciuta la mentalità di Caserta e volevo fare una partita più aggressiva, si poteva fare qualcosina di più sicuramente. Noi abbiamo delle caratteristiche davanti che non ci permettono di giocare col palleggio, quelli che ci danno qualità non li abbiamo ancora. Ho scelto di puntare su Letizia che non è ancora recuperato dal punto di vista della tenuta atletica. Ora dobbiamo mettere a posto la squadra anche dal punto di vista delle motivazioni con gente che vuole portare avanti questo progetto. Ci vuole gente da Catanzaro e da questo punto di vista ci è venuto a mancare qualcosa e abbiamo cercato di sopperire giocando aggressivo, ma abbiamo un po’ pagato la rincorsa che abbiamo fatto“.In casa reggina,tiene a fare immediatamente una dedica: “Questa vittoria è merito di una persona. Giuseppe Praticò e la dedico a lui perché ha saputo gestire una situazione complessa in modo esemplare”. Sulla gara, invece: “La Reggina,credo che abbia fatto sempre buone gare. La stessa partita con la stessa intensità l’avevamo fatta a Castellammare di Stabia. Quando perdi poi qualcuno si deprime ed e tutto negativo quello che si fa. Oggi abbiamo tenuto il campo bene come tante altre volte. La squadra si è dimostrata molto unita. Oggi Fortunato ha fatto una grandissima partita, di sostanza, e la squadra è stata unita dimostrando una grande intensità”.