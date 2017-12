Serie C: Catanzaro-Reggina 0-1, decide una rete di Bianchimano (Foto e Video Highlights)

CATANZARO, 30 DICEMBRE - Vince chi tira, o meglio chi tira di più e fa goal. L’essenza del calcio sta in questo concetto. Così, nel derby di Calabria, al Catanzaro non serve risvegliarsi nel finale, dopo essere andato in svantaggio per riequilibrare il risultato che premia una Reggina che ha disputato al ‘Ceravolo’ una gara accorta, sempre ordinata, pungendo al momento giusto, ovvero in avvio di ripresa col sempre pericoloso attaccante Bianchimano. Il Catanzaro, giunto al tiro poche volte, chiude l’anno solare con qualche fischio che viene dal pubblico.

Inizialmente la gara non ha vissuto grandi sussulti, il primo pericolo è stato al 12’ su colpo di testa di Porcino che ha consentito a Nordi una facile parata. Immediatamente dopo la conclusione di Benedetti, con Cucchietti fuori dai pali, viene respinta da Marino. Al 19’, poi, Fortunato libera un destro da trenta metri ma mira non è precisa. Si vede qualcosa di più nel finale di tempo, allorquando Sparacello riceve palla dopo il duetto tra De Francesco e Porcino ma il destro termina di poco a lato, risponde il Catanzaro al 43’ e, sul cross di Nicoletti, Falcone di testa impegna Cucchietti in parata bassa, in pieno recupero, infine, Laezza spreca calciando alto da buona posizione.Nella ripresa l’equilibrio si spezza ben presto: al 7’, infatti, sulle conseguenze di un corner, Bianchimano si fiuta la palla buona e sferra un destro che non dà scampo a Nordi.Il Catanzaro accusa il colpo ma non affonda, mentre la Reggina continua nad essere manovriero. Bisogna arrivare al 19’ per vedere in avanti il Catanzaro con Onescu che serve Falcone la cui conclusione termina pochi centimetri a lato. Dionigi rinforza centrocampo e attacco e al termine di un’azione confusa viene fuori un palo su colpo di testa di Riggio (41’). La forza della disperazione del Catanzaro che attacca atesta bassa non viene però premiata e alla fine è la Reggina a fare festa conquistando i tre punti che mancavano da due mesi.

Il tabellino:

CATANZARO-REGGINA 0-1

MARCATORE: 7' st Bianchimano (R).



CATANZARO (3-4-1-2): Nordi; Riggio, Di Nunzio, Sirri; Zanini, Marin (33’ st Cunzi) Benedetti (13’ st Spighi) Nicoletti (33’ st Maita); Onescu; Letizia (13’ st Anastasi) Falcone (42’ st Infantino). A disp.: Marcantognini, Marchetti, Imperiale, Icardi, Van Ransbeeck, Kanis, Puntoriere. All.: Dionigi.



REGGINA (5-3-2): Cucchietti; Pasqualoni (42’ st Auriletto), Laezza, Gatti, Solerio, Porcino; Marino, De Francesco, Fortunato (48’ st Mezzavilla); Sparacello (27’ st Tulissi), Bianchimano. A disp.: Licastro, Di Livio, Amato, Silenzi. All.: Maurizi.

ARBITRO: Amabile di Vicenza.

Guardalinee: Macaddino-Cantiani.

AMMONITI: Bianchimano (R), Marino (R).

NOTE: spettatori 4835 (3009 paganti), incasso 40136 euro. Angoli: 7-4 per la Reggina. Recupero: 2' pt, 4’ st.









Carlo Talarico