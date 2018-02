Catanzaro-Rende 0-1, i commenti dei mister Dionigi e Trocini (Foto e Video Highlights)

CATANZARO 25 FEBBRAIO - Un’altra sconfitta casalinga per il Catanzaro che cede i tre punti anche al Rende, apparso molto più squadra rispetto alla formazione giallorossa. Mister Davide Dionigi, tecnico del Catanzaro, ha ben poco da dire:

“Oggi Non è bastato l’impegno. Commentare la partita significa commentare ottanta minuti di nostri attacchi. È assurdo perdere così ma è successo, la squadra si è impegnata ha corso, aggredito poi il calcio è crudele e sull’unica azione in cui sono venuti giù hanno fatto gol. Giocare oggi era difficile e il campo era difficile da affrontare. Abbiamo attaccato e provato a fare la partita ma è vero che non abbiamo avuto occasioni limpidissime.È un risultato che non premia quanto abbiamo fatto. È una sconfitta che non dovevamo fare, non era il momento. Ci penalizza non segnare in casa, arriviamo al limite dell’area ma poi la palla torna indietro e non siamo cattivi”. Dionigi, incassata la sconfitta ha da pensare all’immediato futuro e si lascia a qualche giudizio sui singoli: “Non penso di dover cambiare. Abbiamo perso Letizia all’ultimo momento e questo modo di giocare ci fa esprimere bene purtroppo non riusciamo a concretizzare tutto quello che creiamo. Non siamo attendisti e il fatto di andare ad aggredire gli avversari continueremo a farlo. Oggi Abbiamo visto anche Badjie un po’ di più. Nel primo tempo Van Ransbeeck ha fatto bene, il loro centrocampo non ha giocato praticamente e si affidavano alle palle lunghe”., esprime sentimenti improntati alla soddisfazione: “Le condizioni climatiche e il tipo di partita ci hanno costretto a fare una partita in cui badare al sodo più che al bel gioco. Oggi ho avuto l’impressione di allenare una squadra forte in Serie S. Lo posso dire a merito dei miei ragazzi, perché vincere in questa maniera e contro una squadra forte come il Catanzaro mi riempie di orgoglio. La squadra è cresciuta in autostima e sicurezza. Diversi ragazzi sono all’esordio in questa categoria e se a inizio campionato siamo stati fortunati, ora sono due mesi che la squadra risponde bene con la giusta maturità e convinzione. Sono felice di allenare questo gruppo che si è creato pian piano. Sei o sette erano con me in Serie D e poi abbiamo aggiunto calciatori che si sono integrati bene e stanno dando risultato straordinari”.