Catanzaro-Rende 0-1: altra delusione casalinga per i giallorossi (Foto e Video Highlights)

CATANZARO, 25 FEBBRAIO - Oltre l’impegno il Catanzaro non ve e per il Rende, alla lunga, è facile sorprendere i giallorossi, colpire e portare a casa i tre punti che consolidano una lusinghiera posizione di classifica.

In un pomeriggio piovoso e su un campo molto pesante, il tecnico del Catanzaro, Davice Dionigi preferisce fa riposare ancora Maita a vantaggio del belga Van Ransbeeck e mette dentro Cunzi a far coppia con Infantino, mentre sull’altro fronte Trocini concede fiducia a Porcaro al centro della difesa e inserisce Actis Goretta a dar manforte a Ferreira in attacco.Il primo a provare la conclusione è Ferreira al 15’, dopo una bella triangolazione stretta con Actis Goretta che costringe Nordi a rifugiarsi in corner. Il Catanzaro ci mette un po’ a carburare, poi cerca e trova la conclusione con Van Ransbeeck (da fuori area) e con Cunzi (tiro parato a terra da De Brasi). Un presunto mani in area di Porcaro non viene sanzionato dall’arbitro che invece punisce le proteste in questa circostanza con due due ammonizioni. Il Catanzaro cerca ancora la rete al 37’ ma non sono fortunati Infantino e Spighi.Nella ripresa Catanzaro subito in avanti, anche se con confusione e senza portare pericoli concreti mentre il Rende si sistema in maniera molto accorta pur essendo pronto a colpire,. Al 3’ Marin ci prova a tirare da fuori area ma la mira non è precisa e due minuti dopo risponde Franco, di testa, senza però inquadrare lo specchio. La rete che spezza l’equilibrio arriva al 26’ dopo che mister Trocini aveva avvicendato i due attaccanti con altrettanti compagni di reparto per avere maggior freschezza. Franco, parte da dietro e praticamente ipnotizza la difesa giallorossa che pensava ad un fuorigioco, inesistente. Franco segna e chiude la partita perché il Catanzaro ha speso tantissimo e nemmeno i cambi riescono a dare la spinta giusta su un campo sempre più pesante.

Il tabellino:

CATANZARO-RENDE 0-1

MARCATORE: 26' st Franco (R).



CATANZARO (3-4-1-2): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sabato; Zanini (42’ st Puntoriere), Van Ransbeeck (23’ st Onescu), Marin (36’ st Badje), Sepe; Spighi (36’ st Valotti); Infantino, Cunzi (23’ st Corado). A disp.: Marcantognini, Nicoletti, Cason, Maita. All.: Dionigi.



RENDE (3-5-2): De Brasi; Cuomo, Porcaro, Pambianchi; Gigliotti, Rossini, Laaribi, Franco (42’ st Boscaglia), Blaze; Actis Goretta (20’ st Ricciardo), Ferreira (20’ st Vivacqua). A disp.: Polverino, Viteritti, Sanzone, Marchio, Piromallo, Germinio, Coppola, Felleca, Godano. All.: Trocini.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

Assistenti: D’Elia-Conti.



AMMONITI: Gambaretti (C), Blaze (R), Marin (C), Franco (R), Pambianchi (R), Cunzi (C), Laaribi (R), Infantino (C).

NOTE: spettatori 2768 (di cui 924 paganti), incasso 21598 euro. Angoli: 7-5 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 4’. Allontanato al termine del primo tempo il tecnico del Catanzaro, Davide Dionigi per proteste.

Carlo Talarico