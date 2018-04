Catanzaro-Siracusa 1-0, i commenti di Pancaro, Bianco e del portiere Marcantognini (Foto e Video)

CATANZARO, 15 APRILE - Basta una rete a metà del primo tempo al Catanzaro per rispedire a casa battuto un Siracusa che non ha impensierito più di tanto la retroguardia giallorossa.

Pippo Pancaro, allenatore del Catanzaro, esprime la propria soddisfazione: “Era da tempo che non vincevamo in casa e per noi era di vitale importanza farlo e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, come a Cosenza e sono molto contento di questo. È normale che a tratti abbiamo dovuto lasciare il pallino del gioco al Siracusa, questo non mi piac, ma non abbiamo concesso niente e abbiamo creato tante palle gol per raddoppiare.

La matematica – prosegue Pancaro - dice che manca un punto per la salvezza e quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto in queste settimane. Guardiamo al punto che ci manca ma anche quei due che ci separano dalla zona play off. Nelle ultime due partite dobbiamo ottenere il massimo per far vedere che questa squadra è valida. Metterò in campo la formazione che da più garanzie”.

Per Gianluca Marcantognini, portiere del Catanzaro che ha debuttato nel calcio professionistico, una prestazione da sette in pagella, da incorniciare: “Personalmente penso di non aver fatto male ma sono contento che la squadra abbia fatto bene perché abbiamo conquistato un bel traguardo oggi. Credo molto nel lavoro e nella professionalità e quando ti alleni bene i risultati si vedono, ci siamo allenati tutti bene e siamo professionali e oggi si è visto. Dedico questa prestazione alla mia ragazza che mi sta sempre dietro e mi da una gran carica e al mio caro amico Luigi ma non voglio dire il cognome perché lui vuole rimanere nell’anonimato”.

Paolo Bianco, tecnico del Siracusa, invece, fa autocritica: “Mi aspettavo molto di più dalla mia squadra e un atteggiamento diverso. Nel primo tempo abbiamo concesso noi occasioni al Catanzaro per nostra superficialità e questo non ce lo possiamo permettere anche in virtù del deferimento arrivato l’altro giorno. Loro ci temevano e stavano bassi. Oggi abbiamo peccato di superficialità nel primo tempo. Poi nel secondo, avendo il Catanzaro giocatori bravi ed esperti hanno portato la gara su binari loro favorevoli, anche con furbizia, ma sono cose che fanno parte del gioco”.



Carlo Talarico



Marcatori: 23' Riggio