Catanzaro-Trapani, ecco i commenti del mister: Pancaro e Calori (Foto e Video

CATANZARO 11 MARZO - Nemmeno l’arrivo in panchina di un nuovo tecnico, Giuseppe ‘Pippo’ Pancaro, fa sì che venga invertito il trend delle sconfitte casalinghe del Catanzaro. La prestazione contro il Trapani c’è stata ma non i punti. Pippo Pancaro, neo-tecnico del Catanzaro, ha visto così la gara: “I numeri dicono che questa partita non la dovevamo neanche pareggiare ma vincere, avendo creato undici palle gol contro quattro del Trapani. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla per la grandissima disponibilità vista in settimana come oggi.

Poi quando fai una bella partita contro una delle squadre più forti del campionato c’è il rischio che cali l’attenzione. Noi domenica abbiamo una partita molto molto difficile ad Andria e dovremo fare meglio perché il risultato oggi non è arrivato”. “Quando prendi gol vuol dire che qualche errore lo hai commesso, io non mi aspettavo dopo cinque giorni di essere già a questo punto. I ragazzi si sono messi a completa disposizione e abbiamo fatto anche più di quello che potevo pensare, non abbiamo fatto però il risultato e per questo che dobbiamo fare di più. Oggi – conclude il neo allenatore del Catanzaro - il Trapani ha vinto perché forse ha maggiore esperienza, malizia e mentalità, penso abbia vinto per questo. A me comunque la qualità della mia squadra non dispiace”.è contento per il risultato che proietta sempre più la sua squadra verso il secondo posto per il quale la lotta col Catania è sempre serrata: “Nel primo tempo stavamo troppo bassi e giocavamo a tre dietro con Rizzo che si abbassava troppo e non ripartivamo bene mentre il Catanzaro giocava in ampiezza. Nell’occasione avuta siamo andati in vantaggio anche se poco prima c’era un rigore evidente su Scarsella. Prima facevamo i belli ma ora stiamo diventando pratici. Tutta la settimana avevo detto che era una partita difficile, visto anche il cambio di allenatore e dicevo che dovevamo vincere tatticamente e caratterialmente. I ragazzi anche in dieci hanno fatto una buona partita e abbiamo retto bene in dieci. La squadra ora ha alternative e sta prendendo consapevolezza della propria forza, riuscendo anche ad essere pratici”.