Catanzaro-Trapani 1-2: amaro debutto per mister Pancaro (Foto e Video Highlights)

CATANZARO 11 MARZO - Vince il Trapani, ma per portare a casa i tre punti i siciliani devono subire per larghi tratti un Catanzaro, fresco di cambio in panchina, mai domo dall’inizio alla fine, anche se, in condizione di superiorità numerica ha sciupato tanto.

Parte forte il Catanzaro che cerca sempre la profondità e il fondo giocando un calcio semplice e produttivo, tanto è vero che le prime occasioni sono tutte giallorosse. La prima capita sui piedi di Nicoletti che al 23’ spara alto pochi passi fuori area, mentre al 34’ è bravo il portiere ospite Furlan e sventare una palla avvelenata in area piccola.Al 39’ un dubbio in area giallorossa, ma l’intervento di Gambaretti su Scarsella non provoca l’intervento dell’incerto direttore di gara. Passano pochi secondi e il Trapani si porta in vantaggio: corner dell’ex di turno, Ciccio Corapi, con deviazione di Silvestri che fa scorrere la palla sul secondo palo dove è appostato Polidori pronto a metterla alle spalle di Nordi con un gesto tecnico notevole. Il tempo finisce col Trapani in vantaggio e il Catanzaro pronto a rimettersi in carreggiata in avvio di secondo tempo che viene disputato immediatamente all’arma bianca. La determinazione dei giallorossi viene premiata con un rigore concesso per il fallo di Silvestri su Onescu. Tocca ad Infantino mettere dentro il rigore. Il risultato di parità, però, dura poco perché il Trapani mette il turbo con Evacuo, al 12’. Ricevuta palla sullo stretto da Palumbo, Evacuo porta a spasso diversi avversari prima di aggiustarsi la palla per il tiro che supera Nordi.Evacuo termina la gara pochissimo dopo per somma di ammonizioni, ma il Trapani nonostante l’inferiorità numerica non sbanda, il Catanzaro attacca a testa bassa e in diverse circostanze ha buone occasioni, ma la mira non è mai precisa e alla fine il Trapani porta a casa tre punti importanti, mentre il Catanzaro del debuttante mister Pancaro riparte dalla buona prestazione messa in mostra.

Il tabellino:

CATANZARO-TRAPANI 1-2

MARCATORI: 40' pt Polidori (T), 6' pt Infantino (rig.) (C), 12' st Evacuo (T).

CATANZARO (4-3-3): Nordi; Zanini (1’ st Spighi), Riggio, Gambaretti (34’ st Sabato), Nicoletti (26 st Corado); Onescu, Maita, Marin; Puntoriere (1’ st Letizia, 37’ st Valotti), Infantino, Falcone. A disp.: Marcantognini, Cason, Di Nunzio, Van Ransbeeck, Badje, Sepe, Cunzi. All.: Pancaro.

TRAPANI (3-5-2): Furlan; Fazio, Drudi, Silvestri; Marras (43’ st Visconti), Scarsella, Corapi (37’ st Steffè) Palumbo, Rizzo; Evacuo, Polidori (34’ st Murano). A disp.: Pacini, Ferrara, Pagliarulo, Dambros, Canino, Girasole, Minelli, Aloi. All.: Calori.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia.

Assistenti arbitrali: Garzelli-Meocci.

ESPULSO: 13' st Evacuo (T) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Marin (C), Gambaretti (C), Scarsella (T).

NOTE: spettatori 3196 (1370 paganti) di cui 13 ospiti, incasso 24166 euro. Angoli: 9-6 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 5’

Carlo Talarico