Serie C: Fondi-Catanzaro 1-1, Spighi regala il gol salvezza ai giallorossi (Video-Highlights)

FONDI (LT) 22 APRILE - Conquista un punticino il Catanzaro in casa di un Fondi che nel girone di ritorno ha conquistato così il sesto punto, grazie ad una rete di Spighi nel primo tempo, pareggiata nella ripresa grazie ad una prodezza balistica di Addessi e conquista così la salvezza matematica prima di osservare domenica prossima il turno di riposo.

Catanzaro subito in avanti. Al 4’ il destro di Infantino, dopo avere portato a spasso Manglaviti, viene parato da Elazaj. Al 6’ De Giorgi si avventa su una palla vagante e scaglia un destro appena dentro l’area che costringe il portiere di casa Elazaj in corner grazie ad un buon riflesso. Sale in cattedra a questo punto Spighi che ci prova tre volte e al 22’ trova la rete del vantaggio sul cross di Zanini sul quale non arriva Infantino di testa e trova invece il centrocampista pronto a sventagliare di sinistro, che scorge lo spiraglio giusto segnando il punto del momentaneo vantaggio.Il Catanzaro tiene palla e gioca senza timori. Al 32’, infatti, Letizia in area si gira e conclude ma trova il portiere di casa attentissimo. Il Racing del primo tempo è tutto in una conclusione ad opera di Mastropietro (38’) che termina sul fondo. Catanzaro che sfiora il raddoppio con Onescu (45’) servito in verticale da Maita, ma un buon riflesso di Elezaj, in uscita disperata, evita la rete del raddoppio.Nella ripresa il Catanzaro molla un po’ la presa e il Racing guadagna metri di campo preziosi. All’11’ arriva la rete del pareggio su punizione da trenta metri ad opera di Addessi che riequilibra il risultato con una punizione che coglie il palo e s’insacca con Marcantognini che nulla può. Dopo il pareggio i padroni di casa guadagnano in coraggio e manovra. Marcantognini sventa due pericoli (uno dei quali sul neo entrato Mancino) da un lato, mentre sull’altro fronte cerca Infantino di tenere viva la squadra di Pancaro ma Elazaj respinge col piede. Maita prova la conclusione ma trova sempre il portiere di casa ad opporsi. Nell’ultimo quarto d’ora succede poco con le squadre che non pungono più e paiono accontentarsi del pareggio.

Il tabellino:

RACING FONDI-CATANZARO 1-1

Marcatori: 22’ pt Spighi (C), 11’ st Addessi (F).



RACING FONDI (4-2-3-1): Elazaj; Galasso, Manglaviti, Paparusso, Polverini; De Martino, Quaini (37’ st Vasco), Mastropietro (27’ st Vastola); Ciotola (14’ st Pompei), Corvia, Addessi. A disp.: Cojacaru, Ghinassi, Ricciardi, Corticchia, Pezone, Stikas, Tommaselli, Sakaj, Telloni. All.: Luiso.



CATANZARO (3-5-2): Marcantognini; Riggio, Di Nunzio, Gambaretti; De Giorgi, Spighi, Maita (22’ st Puntoriere), Onescu, Zanini; Infantino, Letizia (10’ st Falcone, 30’ st Marin). A disp.: Nordi, Nicoletti, Sabato, Van Ransbeeck, Badje, Sepe, Corado, Valotti. All.: Pancaro.



ARBITRO: D’Apice di Arezzo.

Assistenti arbitrali: Cecchi-Baldelli.

AMMONITI: Gambaretti (C), Mastropietro (F), De Martino (F), Puntoriere (C).

NOTE: spettatori circa 200 con buona rappresentanza di tifosi ospiti. Corner 5-4 per il Racing Fondi. Recupero: pt 1’, st 4’.

Carlo Talarico