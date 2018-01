Serie C: Juve Stabia-Catanzaro 1-1, Letizia pareggia per i giallorossi (Video Highlights)

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 21 GENNAIO - Catanzaro che riesce ad acciuffare in extremis il pari in casa della Juve Stabia grazie al volo di Infantino che pareggia l’autorete del primo tempo di Zanini. Ma quanta fatica e quanto lavoro ancora da fare per mister Dionigi.





Dopo due consecutive sconfitte, la formazione giallorossa riesce a portare un punticino a casa e, dopo essersi fatta la rete, cede a qualche nervosismo di troppo e, con un uomo in meno per un’ora, fa fatica e rimettersi in carreggiata, ma alla fine riesce ad approfittare di un’ingenuità difensiva della Juve Stabia alla quale non è bastato un Canotto in buona vena.Parte immediatamente alto il Catanzaro che costringe la Juve Stabia sulla difensiva ma il primo pericolo serio viene dai padroni di casa con la traversa di Viola (11’) con un tiro da fuori area di destro. Quindi al 16’, tocca a Nordi volare alla sua sinistra per neutralizzare in corner il missile da fuori area di Crialese. Il Catanzaro risponde con una bella combinazione Letizia-Infantino con conclusione di Onescu (24’) il cui diagonale si perde sul fondo.Dopo una fase di equilibrio arriva la rete dei padroni di casa, devastante ripartenza con discesa sulla destra di Canotto che mette una palla invitante in area piccola sulla quale, maldestramente, interviene Zanini che fa harakiri. Passa qualche minuto e la gara si complica tremendamente per il Catanzaro che perde Marin, espulso, dopo essere intervenuto a seguito del fallo subito da Sabato ad opera di Canotto a centrocampo. Al 43’ un’altra traversa per la Juve Stabia con Strafezza servito da Simeri e Nordi che era praticamente battuto. Finisce il tempo col Catanzaro tramortito, anche se timidamente in avanti.Nella ripresa, al 5’, sempre su azione di Canotto, è Paponi ad impegnare severamente Nordi che riesce a tenere in partita il Catanzaro. Succede poco nelle successive fasi di gioco. Al 25’ Canotto tira dalla distanza e impegna Nordi in una respinta coi pugni. Il Catanzaro ci prova con Letizia che non vede la porta. Poi al 33’ Infantino cerca la battuta sul cross di Letizia ma trova solo un corner. La Juve Stabia comanda agevolmente le operazioni e a pochi minuti dal termine concede anche la standing ovation del pubblico a Canotto, migliore in campo, mentre il Catanzaro dimostra di crederci e a tre minuti dal termine del tempo regolamentare Letizia si inserisce, di testa, tra Crialese e Morero sul traversone di Onescu e batte Branduani. Il pareggio scuote la Juve Stabia che cerca rabbiosamente la rete ma tanto Viola che Mastalli, in pieno recupero non hanno fortuna, con Nordi che si erge a salvatore della rete e del punticino giallorosso faticosamente, ma anche orgogliosamente, conquistato su un campo difficile.

Il tabellino:

JUVE STABIA-CATANZARO 1-1



MARCATORI: 29' pt Zanini (aut.) (C), 42’ st Letizia (C).



JUVE STABIA (4-2-3-1): Branduani; Nava (30’ st Allievi), Morero, Bachini, Crialese; Mastalli, Viola; Canotto (36’ st Calò), Strefezza, Simeri; Paponi (23’ st Lisi). A disp.: Bacci, Dentice, Capece, Costantini, Redolfi, Matute, Berardi, D'Auria, Sorrentino. All.: Caserta.



CATANZARO (3-5-2): Nordi; Di Nunzio, Riggio (30’ st Van Ransbeeck), Sabato; Nicoletti (8’ st De Giorgi), Maita, Marin, Onescu (30’ st Spighi), Zanini; Infantino, Letizia (45’ st Falcone). A disp.: Marcantognini, Imperiale, Gambaretti, Puntoriere, Cunzi. All.: Dionigi.



ARBITRO: D’Ascanio di Ancona.

Assistenti: Yoshikawa e Rinaldi di Roma 1.



ESPULSO: 34’ pt Marin (C).



AMMONITI: nessuno.

NOTE: spettatori 3000 circa. Angoli: 10-3 (pt: 5-1) per la Juve Stabia, recupero: 2' pt, 5’ st.



A breve (Video Highlights)

Carlo Talarico