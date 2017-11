Sicula Leonzio-Catanzaro 1-2, la doppietta di Falcone lancia i giallorossi (Video-highlander)

CATANIA 29 NOVEMBRE - Il recupero della sesta giornata termina con la vittoria del Catanzaro (due reti nella ripresa ad opera di uno scatenato Falcone prima di qualche ansia finale) che spezza il tabù trasferta e compie un bel balzo in classifica in fondo ad una gara in cui non ha certamente brillato nella prima frazione, ma ha anche concesso poco ad una Sicula Leonzio che inizialmente ha tenuto palla piuttosto sterilmente, mentre nella ripresa, dopo aver incassato le reti ha faticato prima di inseguire, vanamente, il pareggio, facendosi irretire dall’ordine del Catanzaro in ogni reparto.

Pronti, via. Dopo qualche fiammata iniziale dei giallorossi (viene annullata una rete sulla punizione di Benedetti per un fallo di Spighi) è la Sicula a cercare di rendersi pericolosa. Al 13’, in azione di contropiede, Arcidiacono mette una palla in mezzo per Marano la cui conclusione viene murata da Sirri e frutta soltanto un corner. Passa qualche minuto ed è sempre il mobilissimo Arcidiacono a mettere in azione Squillace il cui tiro però non ha fortuna. La pressione dei padroni di casa è costante, soprattutto sul quadrante di sinistra, mentre il Catanzaro appare troppo compassato e schiacciato nella propria metà campo, salvo cambiare atteggiamento nel finale di un primo tempo in cui non si sono registrate occasioni da rete limpide a parte un pericoloso traversone dell’ex di turno Squillace (bravo a fare tunnel al diretto avversario) impegna Nordi in una deviazione plastica (39’), mentre in pieno recupero (46’) il tiro dalla distanza di Gammone impegna Nordi in parata bassa.



Nella ripresa mister Dionigi tenta immediatamente il tutto per tutto inserendo Puntoriere e Nicoletti. Passano pochi minuti e la formazione giallorossa si porta in vantaggio. Esattamente al 5’, la gara cambia la propria inerzia grazie a Falcone che si trova in area con una palla invitante che stoppa e si porta sul destro prima di segnare con un destro che trafigge, sotto le gambe, Narciso in uscita disperata.



A questo punto la Sicula si spegne e la gara si spezzetta. Il Catanzaro cresce in morale e dinamismo, così come in coraggio e palleggio, mentre i padroni di casa si affidano a lanci lunghi che non producono pericoli. Poi al minuto numero 24 il Catanzaro giunge al raddoppio. L’inventiva di Falcone sale in cattedra, sul colpo di testa di Narciso uscito fuori area per evitare l’intervento di Puntoriere, si trova la palla sui piedi e inventa un pallonetto centrando lo specchio della porta. Il 2-0 fa dormire sonni tranquilli al Catanzaro, almeno fino a quando incassa la rete che riapre la gara, ovvero fino a dieci minuti al termine. Arcidiacono calcia una punizione che costringe Nordi alla respinta disperata (e corta) sulla quale si avventa Marano che firma il tap-in che vale la rete. Trema il Catanzaro che pochi istanti dopo la rete subita assiste alla giocata di Arcidiacono che coglie un palo con Nordi impietrito dalla potenza della conclusione. Il pericolo fa salire la squadra di Dionigi che impegna Narciso su punizione di Zanini. Gli ultimi minuti trascorrono senza sussulti (a parte un bel gesto tecnico di Bollino al 51’) e il Catanzaro porta a casa una meritata vittoria.



Il tabellino:

SICULA LEONZIO-CATANZARO 1-2



MARCATORI: 5' e 24’ st Falcone (C), 36’ st Marano (S).

SICULA LEONZIO (3-5-2): Narciso; Camilleri, Gianola, Aquilanti (12’ st Bollino); De Rossi, Gammone (26’ st Tavares), Marano (45’ st Ferreira), Davì, Squillace (45’ st Russo); Arcidiacono, D’Angelo (12’ st Esposito). A disposizione: Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, De Felice, Granta, Cozza. Allenatore: Rigoli.



CATANZARO (3-5-2): Nordi; Gambaretti, Riggio, Sirri; Zanini, Onescu, Spighi (15’ st Marin), Benedetti (24’ st Maita), Icardi (1’ st Nicoletti); Falcone (24’ st Anastasi), Kanis (1’ st Puntoriere). A disposizione: Marcantognini, Pellegrino, Marchetti, Imperiale, Lukanovic, Cunzi. Allenatore: Dionigi.



ARBITRO: Marini di Trieste.

GUARDALINEE: Severino di Campobasso e Carrelli di Campobasso.

AMMONITI: Onescu (C), Marin (C), Maita (C).

NOTE: spettatori 600 circa. Angoli: 3-1 per la Sicula Leonzio. Recupero: 2' pt, 5’ st.



Carlo Talarico