Matera-Catanzaro 2-1 il croato Dugandzic piega le aquile (Video Highlights)

MATERA, 03 MARZO - Seconda consecutiva sconfitta per il Catanzaro, mentre per il Matera quella contro i giallorossi è la terza vittoria di fila, giunta dopo una settimana convulsa nei rapporti tra società e squadra, grazie alla doppietta dell’attaccante croato Marco Dugandzic. A nulla è servito nella ripresa la rete ospite con Infantino che aveva riacceso le speranze.



Giallorossi immediatamente in avanti. Ci provano al 5’ con Van Ransbeeck che costringe agli straordinari Golubinovic che si rifugia in corner, dal quale segue un altro pericolo con Sabato che calcia sui piedi del portiere di casa. Anche sul terzo consecutivo corne il Catanzaro crea un pericolo ma senza riuscire a segnare. Dopo questo avvio è il Matera a scuotersi e arriva il vantaggio materano con Dugandzic poco prima del quarto d’ora di gioco. Strambelli smista sulla corsi sinistra a Di Livio che supera Nicoletti sul findo e mette una palla invitante in mezzo all’area dove l’accorrente Dugandzic batte Nordi. La gara è sempre viva e il Catanzaro prova a reagire. Al 19’ Infantino va alla conclusione che viene, però, murata. E’ solo una fiammata per il Catanzaro perché il Matera s’impadronisce del campo e inizia a macinare azioni che lo portano al raddoppio alla mezzora sempre con Dugandzic che, in contropiede, riceve palla da Di Livio, mette fuori causa Gambaretti, si aggiusta la palla e fa secco Nordi per il 2-0 che praticamente chiude il tempo, dal momento che il Matera controlla il gioco e il Catanzaro non ha la forza per impensierire Golubovic.



Nella ripresa il Catanzaro si presenta subito con Maita in cabina di regia al posto del belga Van Ransbeeck e con un atteggiamento più aggressivo. Qualche sofferenza sulla conclusione di Tiscione che costringe Nordi ad una grande parata e al 4’ Tiscione sfiora la terza rete con un rasoterra che termina la sua corsa molto vicino al palo.

All’ottavo minuto arriva lo scatto d’orgoglio giallorosso col classico gol dell’ex. Infantino è appostato in mezzo all’area e sfrutta l’assist di Marin dal fondo con un tiro preciso che non dà scampo a Golubovic terminando alla sua sinistra.



Le due squadre si affrontano sempre a viso aperto e si susseguono le azioni e le occasioni, col Catanzaro che va a segno due volte ma sempre in conseguenza di situazioni di fuorigioco. Golubinov salva la propria porta al 16’ per ben due volte sulle conclusioni ravvicinate di Marin e Falcone. Qualche minuto dopo è un altro ex di turno, De Franco a cogliere un palo sugli sviluppi di un corner, mentre al 22’ Maita va vicino al pareggio con una conclusione da fuori area che termina di poco a lato, mentre al 25’ Onescu costringe Golubovic a rifugiarsi in corner. Il buon momento del Catanzaro non giunge, però, a maggiore concretezza, salvo un’uscita disperata in pieno recupero di Tonti su Valotti, e il Matera fa sua l’intera posta in palio, certificando la crisi di un Catanzaro senza identità.



Il tabellino:

MATERA-CATANZARO 2-1



MARCATORI: 14 e 30 pt' Dugandzic (M), 8’ st Infantino (C).



MATERA (4-2-3-1): Golubinovic (35’ st Tonti); Angelo, Buschiazzo, De Franco, Sernicola; Urso, Casoli; Tiscione, Strambelli (49’ st Scognamillo), Di Livio (38’ st Sartore); Dugandzic (38’ st Maimone). A disp.: Mittica, Di Sabatino, Salandria, Battista, Taccogna, Giovinco, Gigli. All.: Cassia (Auteri squalificato).



CATANZARO (3-4-1-2): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sabato; Zanini, Van Ransbeeck (1’ st Maita), Marin (28’ Badjie), Nicoletti (38’ st Valotti); Spighi (1’ st Onescu); Falcone, Infantino (38’ st Sepe). A disp.: Marcantognini, Cason, Riggio, Puntoriere, Corado, Furina,. All.: Forziati (Dionigi squalificato).



ARBITRO: De Santis di Lecce.

Assistenti: Palermo-Lillo.



ESPULSO: 49’ st Buschiazzo (C) per somma di ammonizioni.



AMMONITI: Van Ransbeeck (C), Buschiazzo (M), Di Livio (M), Casoli (M), Onescu (C), Buschiazzo (M).



NOTE: spettatori circa 1500 con una cinquantina di tifosi ospiti. Corner 8-6 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 4’.

Carlo Talarico