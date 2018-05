Calcio: Paganese-Catanzaro 0-0 con un solo brivido in avvio (Video Highlights)

PAGANI 6 MAGGIO - In una gara senza alcun valore se non ai fini statistici, il Catanzaro conquista un punto in casa della Paganese che si prepara ad affrontare i play out. Termina senza reti una sfida giocata in alcuni frangenti del primo tempo a buon ritmo, mentre nella ripresa si è visto poco.

Immediatamente un brivido sull’azione di Cuppone in area giallorossa, l’intervento di Riggio provoca il calcio di rigore che però Cernigoi manda alto dopo aver scheggiato la traversa. Il giovane portiere giallorosso Marcantognini tira un sospiro di sollievo e riesce a tenere inviolata la propria porta, mentre sull’altro fronte l’estremo difensore Gomis chiede il cambio a causa di un infortunio muscolare. Il Catanzaro mantiene un atteggiamento costruttivo e porta qualche pericolo alla retroguardia azzurrostellata.Al 12’ un cross di Zanini non trova nessun compagno pronto, mentre un minuto dopo i giallorossi protestano per un sospetto mani in area ad opera di Della Corte sulla parabola di Nicoletti. Al 15’ solo un corner per il Catanzaro sul tiro di Nicoletti ed un minuto dopo Infantino non arriva per la deviazione vincente sull’assist di Zanini. Bravo Galli, chiamato in causa da Infantino al 17’. Al 19’, poi, Carini di testa non imprime la giusta forza alla palla e la difesa giallorossa recupera. A questo punto si abbassano i ritmi e bisogna attendere il 36’ per registrare l’ultima emozione del primo tempo con Infantino, appostato sul primo palo che colpisce male e viene ribattuto da un difensore. Termina il primo tempo con un po’ d’amaro in bocca per il Catanzaro che ha dimostrato qualcosa in più rispetto alla Paganese.Nella ripresa al 3’ sul colpo di testa di capitan Sabato (sul corner calciato da Van Ransbeeck), Galli ha un riflesso che evita la capitolazione. Qualche minuto dopo Marin cerca la conclusione da lontano, ma la mira non è precisa. Per una conclusione bisogna poi aspettare il 24’ con l’ex di turno Bensaja, ma il suo destro a giro termina a lato. Al 32’ Cuppone va vicino a sbloccare il risultato costringendo Marcantognini all’uscita disperata ma la palla si perde sul fondo. Poi c’è poco spazio per vedere altro (a parte un’efficace uscita di pugno del giovane portiere catanzarese) e la gara si avvia al triplice fischio finale senza reti (e ammoniti) da annotare nel taccuino.

Il tabellino:

PAGANESE-CATANZARO 0-0



PAGANESE (3-4-1-2): Gomis (6’ pt Galli); Acampora, Carini, Dinielli; Tazza, Bensaja, Tascone (14’ st Ngamba), Della Corte; Maiorano (14’ st Bernardini); Cuppone (35’ st Talamo), Gernigoi. A disp.: Marone, Meroni, Pavan, Cesaretti, Grillo. All.: De Sanzo.



CATANZARO (3-5-1-1): Marcantognini; Riggio, De Giorgi, Sabato; Zanini (35’ st Puntoriere), Onescu, Spighi (22’ st Badjie), Van Ransbeeck, Nicoletti (22’ st Sepe); Marin (40’ st Fania); Infantino (22’ st Corado). A disp.: Nordi, Maita, De Pace, Ielo. All.: Pancaro.

ARBITRO: Meleleo di Casarano.

Assistenti arbitrali: D’Elia-Niedda.

AMMONITI: nessuno.

NOTE: spettatori un migliaio circa con una cinquantina di tifosi ospiti. Corner 7-1 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’.

A breve video "highlights"

Carlo Talarico