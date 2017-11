Siracusa-Catanzaro 2-1. Giallorossi chiudono in 10 (Video Highlight)

SIRACUSA 25 NOVEMBRE - Il Siracusa supera il Catanzaro con una rete per tempo, entrambe firmate da Parisi, e a nulla serve la marcatura di Falcone, che ha riaperto la partita, ad un quarto d’ora dalla fine. Le reti siciliane, al quarto d’ora e in avvio di ripresa, non hanno consentito al Catanzaro, privo in attacco per infortunio dei riferimenti più pericolosi, di approcciare alla gara per come aveva preventivato alla vigilia mister Dionigi. Gli attacchi del Catanzaro che ha provato a riportarsi in gara, però, non hanno prodotto il pareggio e, al termine, i tre punti prendono la via della squadra che ha capitalizzato di più nei novanta minuti.

Fase di studio iniziale col Siracusa più pronto alla manovra. Al 10’ Palermo dalla destra mette palla in area, ma il colpo di testa di Bernardo, che schiaccia, si perde di poco a lato alla sinistra della porta giallorossa.



Corre il minuto numero 15 e Parisi sblocca il risultato. Sul primo corner della serata (calciato da Mancino) in mezzo all’area spunta il centrocampista aretuseo che, con un piattone dritto, beffa l’incolpevole Nordi approfittando di un buco difensivo con Marin che insegue vanamente Parisi, che sigla la prima rete stagionale.



La reazione del Catanzaro non si fa attendere. Al 19’ Di Nunzio ci prova su punizione dalla distanza, ma non sorprende Tomei che si accartoccia sulla palla. Poi, su un capovolgimento di fronte è Catania (al 21’), in velocità, a tirare di poco a lato. Ancora Catanzaro alla mezzora: Benedetti mette una palla invitante in area, Sirri stoppa e tira ma Tomei si oppone alla grande bloccando la sfera. Al 40’ episodio dubbio in area siciliana con Daffara che tocca col braccio in area e sugli sviluppi Falcone non è fortunato. Vane le proteste di mister Dionigi dalla panchina.



Nella ripresa arriva immediatamente la rete del 2-0 con Parisi che butta dentro il cross proveniente dalla corsia sinistra.



Il raddoppio annebbia le idee alla formazione allenata da Davide Dionigi che attacca confusamente e senza mai arrivare ad occasioni limpide per riaprire la gara. Sul taccuino c’è soltanto una punizione calciata da Benedetti che rimane, però, senza esito. Le sostituzioni danno maggiore dinamismo anche se il rosso, per somma di ammonizioni. a Di Nunzio (fallaccio su Catania) sembra tarpare le ali ai sogni di rimonta giallorossi. Poi, poco dopo la mezzora Falcone riapre la gara con un destro che trova lo spiraglio giusto nell’area piccola e per Tomei non c’è scampo.



A questo punto il Catanzaro ci crede e si riversa nella metà campo del Siracusa, ma il possesso palla giallorosso non riesce a creare pericoli per cercare di riequilibrare il punteggio, a parte una conclusione di Kanis (80’). Dionigi mette in campo anche Cunzi per cercare di invertire l’inerzia ma il risultato non cambia.



Il tabellino:

SIRACUSA-CATANZARO 2-1



MARCATORI: 15' pt e 5’ st Parisi (S), 31’ st Falcone (C).



SIRACUSA (3-5-1-1): Tomei; Daffara, Mucciante, De Vito; Mangiacasale, Palermo, Toscano (6’ st Spinelli), Mancino (26’ st Giordano), Parisi; Catania (37’ st Scardina); Bernardo. A disp.: D’Alessandro, Punzi, Liotti, Di Grazia, Vicaroni, Grillo, Plescia, Mazzocchi. All.: Bianco.



CATANZARO (3-5-2): Nordi; Gambaretti, Di Nunzio, Sirri; Zanini (40’ st Cunzi), Onescu (9’ st Kanis), Benedetti, Marin (20’ st Maita), Nicoletti (9’ st Icardi); Puntoriere (20’ st Lukanovic), Falcone. A disp.: Marcantognini, Pellegrino, Riggio, Imperiale, Marchetti, Spighi, Anastasi. All.: Dionigi.



ARBITRO: De Santis di Lecce.



GUARDALINEE: Spensieri di Genova e Lombardi di Castellammare di Stabia.

AMMONITI: Falcone (C), Daffara (S), Sirri (C), Lukanovic (C), Palermo (S).

ESPULSO: 26’ st Di Nunzio (C) per somma di ammonizioni.



NOTE: spettatori 1873 incasso di euro 14880, record stagionale negativo. Angoli: 3-1 per il Catanzaro. Recupero: 1' pt, 4’ st.

A Brveve video Highlight



Carlo Talarico