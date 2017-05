Lega Pro: Sorteggio dei Play off e assemblea dei club

FIRENZE, 25 MAGGIO - Tanti gli appuntamenti in Lega Pro. Era il giorno dei sorteggi dei play off di Lega Pro. Condotto dal Direttore Mario De Luca, dall’urna sono usciti gli accoppiamenti per i quarti di finale, che si giocheranno in gare di andata e ritorno il 31 maggio e il 4 giugno.

GARA 1 PARMA - LUCCHESE Ore 20.30GARA 2 LECCE - ALESSANDRIA Ore 20.30GARA 3 PORDENONE- COSENZA Ore 20.30GARA 4 LIVORNO - REGGIANA Diretta Televisiva Rai Sport Ore 18.30GARA 1 LUCCHESE - PARMA Ore 20.30GARA 2 ALESSANDRIA - LECCE Diretta Televisiva Rai Sport Ore 18.00GARA 3 COSENZA - PORDENONE Ore 20.30GARA 4 REGGIANA - LIVORNO Ore 18.30In precedenza si è tenuta l’Assemblea dei club di Lega Pro con la presenza del Presidente Gravina, dei Vice Presidenti Grimaldi e Baumgartner e il Direttore De Luca. Il Segretario Ghirelli ha portato il cordoglio della Lega Pro e dei suoi club all’ultimo saluto a Stefano Farina.Nel corso dell’incontro, il primo tema preso in esame è stata la proposta del Presidente Gravina sul ritorno alla denominazione originaria della Lega Pro, Serie C. E’ stata approvata dai club all’unanimità.“Siamo nati come Serie C – ha detto Gravina- e, in particolare, siamo identificati da tifosi ed appassionati con il nome originario, che è identità”.Nel corso dei lavori sono state approvate all’unanimità anche le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi ed è stato affrontato come tema di confronto la modifica della Legge Melandri nella parte inerente la mutualità.L’Assemblea ha ritenuto non accettabile l’ennesimo taglio sulle risorse.L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di sospendere qualsiasi tipo di attività agonistica della stagione 2017-2018, se non dovessero essere definite linee guida e progetti di prospettiva del sistema calcio, che rispetti il grande impegno e sacrificio profusi da tutte le società della Lega Pro per assicurarle migliori condizioni di sostenibilità.