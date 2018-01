Lega Serie A, conclusa l\'assemblea. Serve ancora tempo per la presidenza FIGC

MILANO, 10 GENNAIO - Si è conclusa l'assemblea dei 20 presidenti delle società di Serie A, guidata da Carlo Tavecchio, che ha discusso del "progetto Calcio" per il nuovo anno: tra riforma della Lega, della Federazione, diritti televisivi ed elezione del presidente FIGC, molti sono stati i temi affrontati.

L'assemblea elettiva si riunirà il prossimo 29 gennaio. Prima, però, una commissione ristretta incontrerà tutte le componenti della FIGC, per poi sottoporre all'assemblea le valutazioni necessarie ad individuare un candidato adatto alla presidenza. All'unanimità è stato deciso di nominare Fassone, Marotta, Cairo e Lotito per incontrare i rappresentanti delle componenti federali e discutere degli argomenti chiave per il prossimo futuro.

Il termine per la presentazione delle candidatura spirerà il 14 gennaio. Quella di Damiano Tommasi, presidente AIC, è intanto già stata ufficializzata, ed è sostenuta dall'assocalciatori e dall'assoallenatori di Renzo Ulivieri. Altri nomi in lizza potrebbero però arrivare dalle Leghe minori: Sibilia (LND) e Gravina (Lega Pro) sono infatti possibili candidati "forti", con un potenziale consenso superiore a quello dell'ex centrocampista romanista.

E se il tema presidenza FIGC è centrale, altrettanto lo è quello della scelta del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. La rosa di nomi sembra ormai ristretta a quattro: Ancelotti, Capello, Mancini o Ranieri. Chi effettivamente siederà sulla scottante panchina azzurra, però, è ancora incerto. Fino a giugno, toccherà quindi a Di Biagio fare gli straordinari tra nazionale maggiore ed Under 21.

Paolo Fernandes

Foto: legaseriea.it