Legambiente: "A Roma la gestione dei rifiuti rimane un problema gravissimo"

ROMA, 22 GIUGNO - La presidente di Legambiente, associazione italiana per la tutela ambientale, Rossella Muroni, alla presentazione del Rapporto "Comuni Ricicloni 2017" ha affermato: "La Città eterna non sembra imparare. A Roma la gestione dei rifiuti rimane un problema gravissimo, che può essere risolto con poche azioni concrete".

Non solo un monito ma anche proposte per cercare di porre fine al problema. La Murori ha suggerito alcune operazioni per apportare miglioramenti alle condizioni della capitale, come ad esempio la raccolta “porta a porta” estesa a tutta la città, oppure, la costruzione d'impianti anaerobici per lo smaltimento dell’organico mediante il processo naturale di degradazione del rifiuto ad opera di alcuni batteri in particolari condizioni ambientali. In aggiunta, la presidente consiglia l'applicazione della tariffa puntuale , cioè “chi inquina paga”.

L’iniziativa, odierna, “Comuni Ricicloni” ha voluto premiare alcuni comuni. Infatti tra i comuni più meritevoli vi è Castelcucco, Veneto, con meno di diecimila abitanti, che ha raggiunto l 91,8% di raccolta differenziata e la produzione di secco residuo pari a 28,1 kg/abitante nel 2016. Un premio speciale è stato conferito a Contarina, azienda dedita alla gestione dei servizi ambientali, n provincia di Treviso, nonché alla raccolta porta a porta, prevenzione, riuso ed infine riciclo dei rifiuti. Anche gli Alpini hanno ricevuto un encomio per gli risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti prodotti durante la 90esima Adunata, nota come Adunata del Piace, evento in cui sono state registrate 650mila presenze.

