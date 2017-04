Legambiente contro la discarica a Scala Coeli: "E' area sottoposta a vincoli di tutela"

SCALA COELI, 27 APRILE 2017 - Si inasprisce lo scontro sull'ampliamento della discarica di Scala Coeli, con Leagambiente che torna a chiedere alla Regione di individuare un nuovo sito e di salvaguardare l'ambiente locale.

"L'ampliamento della discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi non può essere realizzato nella zona agricola in località "Case Pipino" a Scala Coeli perchè sottoposta a vincoli di tutela" - afferma Legambiente Calabria.

L'associazione, nei giorni scorsi, ha presentato alla Regione alcune osservazioni sullo Studio d'Impatto Ambientale e ha chiesto di rigettare il progetto. Secondo Legambiente Calabria, "contrariamente a quanto riportato nel paragrafo 3.11.2 della SIA, la zona agricola in cui ricade il progetto di ampliamento è riconosciuta tra i beni identitari sottoposti a vincoli di tutela in quanto le aziende agricole presenti adottano il metodo della coltivazione biologica. Il Dipartimento Ambiente, in qualità di autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale e dell'AIA, e, per esso, all'organo tecnico che fa capo alla Direzione Generale del Dipartimento medesimo, deve necessariamente tenerne conto nelle valutazioni previste dal Cap. 2.1 del D. Lgs. n. 36/03 in materia di localizzazione degli impianti di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi".

"Le aziende agricole contigue ai terreni oggetto dell'ampliamento della discarica - scrivono ancora - sono fornite di Documento Giustificativo e di Certificato di Conformità riportante l'elenco delle produzioni agroalimentari certificate. I terreni hanno infatti una destinazione urbanistica agricola ed il comma 3 dell'articolo 51 della Legge Urbanistica regionale vieta in quelle aree <<ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate>>".

Daniele Basili

immagine da ilponte-online.it