Legge elettorale, Mattarella: Parlamento la approvi presto

ROMA, 26 APRILE - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’ incontro al Palazzo del Quirinale con il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, e la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha chiesto un’accelerazione sulla legge elettorale.

In una nota si legge che il capo dello Stato ha sottolineato l’esigenza che il Parlamento provveda sollecitamente al compimento di due importanti adempimenti istituzionali: la nuova normativa elettorale per il Senato e per la Camera e l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

Mattarella ha chiesto ai Presidenti di Senato e Camera di «rappresentare ai rispettivi gruppi parlamentari l'urgenza che rivestono entrambe le questioni per il funzionamento del nostro sistema istituzionale» e che il Parlamento provveda sollecitamente a eleggere il giudice della Corte Costituzionale che deve essere ancora rimpiazzato.

[foto: ilsole24ore.com]

Antonella Sica