Legge elettorale, Pd fa ostruzionismo: ritirato il testo base

ROMA, 17 MAGGIO – Non si vede la luce in fondo al tunnel per la nuova legge elettorale: il testo base presentato nella giornata di giovedì dal relatore Andrea Mazziotti è stato ritirato, data la contrarietà di Pd, Lega, Ala, Svp e DirIt. Di conseguenza si allungano i tempi di approvazione della Legge per ragioni procedurali, quanto per le contrapposizioni politiche, a cominciare da quale partito esprimerà il relatore.

Oggi la commissione avrebbe dovuto approvare il testo base, vale a dire la piattaforma su cui poi i gruppi potevano presentare gli emendamenti. Per mediare fra le varie posizioni, Mazziotti aveva proposto un testo minimalista che estendeva l'Italicum dalla Camera al Senato: un proporzionale seppur con premio alla lista che supera il 40%.

Il no del Pd inaspettato Mazziotti si aspettava, ha fatto sapere, che in questo modo "Il testo base potesse avere il sostegno del Pd, giudizio basato su diversi fatti tra cui l'ultima presa di posizione in commissione di non fare ostruzionismo. La posizione contro il testo base non è mai stata esternata prima. Visto il preavviso io ho deciso di portare avanti il testo base così com'era. Io non ho alcuna intenzione di andare avanti con un testo base su cui il Pd è contrario. Io come parlamentare sono favorevole al maggioritario e al Mattarellum. C'è un cambiamento di impostazione, che a mio avviso è rischioso. Se la legge elettorale si farà, e io farò di tutto perché si faccia, chi avanza questa proposta si deve assumere la responsabilità del rischio", ha spiegato.

Il Pd fa ostruzionismo Una volta aperta la seduta infatti, il Pd ha ufficializzato il suo no all'Italicum bis. Lo ha detto il capogruppo Emanuele Fiano: "Non siamo favorevoli al testo che lei ha presentato mentre proponiamo come testo base la nostra proposta di un sistema al 50% collegi e 50% proporzionale". "Domani depositeremo il testo base con la proposta del Pd" quando "sarà stato nominato il relatore", ha aggiunto Fiano, al termine della riunione della commissione sebbene Andrea Mazziotti non abbia ancora ufficialmente sciolto la riserva sul suo ruolo di relatore. Su questo sistema ha trovato l'adesione di Lega, Ala, Svp, Ala e DirIt: in tutto 26 voti su 49 della Commissione. Per il testo Mazziotti M5s, Fi, Ap e i piccoli partiti, mentre Mdp e SI erano per l'astensione.

