Legge elettorale: Renzi, si vota nella prima settimana di luglio

Roma, 30 maggio 2017 - Si voterà nella prima settimana di luglio. Lo ha affermato Renzi nel corso della direzione del partito.

Il segretario del PD ha sostenuto, inoltre, di non essere contento di questa legge elettorale. Per Renzi "la sconfitta del referendum segna a lungo la dinamica istituzionale di questo Paese. Il Presidente della Repubblica ha spiegato con chiarezza che il Parlamento aveva il dovere di mettere mano alla legge elettorale. Gli appelli del Presidente della Repubblica per i partiti seri sono degli impegni, non delle invocazioni"

Ci sarebbe, quindi, una convergenza tra Forza Italia, M5S, Sinistra Italiana, fino alla Lega per avere un sistema mutuato dall'esperienza tedesca. Il punto qualificante sarebbe che il sistema proporzionale ha il 5 per cento di sbarramento, un elemento inamovibile L'altro elemento cardine è la possibilità di esprimere una preferenza nominativa.

L'obiettivo del sistema politico, a detta del segretario del PD, non dorebbe essere quello di difendere i piccoli veti dei piccoli partiti, ma i diritti dei cittadini.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ilmessaggero.it