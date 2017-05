Legge elettorale, Salvini: "Chiederemo agli italiani un voto chiaro per evitare minestroni"

MILANO, 24 MAGGIO - Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, al termine di un incontro svoltosi questa mattina a Cernusco sul Naviglio in occasione delle Comunali, torna sul tema della Legge Elettorale.

"Vedo che Renzi e Berlusconi tornano a trovarsi d'accordo, ma pur di far votare gli italiani ci va bene anche quello". Subito dopo precisa, senza mezzi termini, che "la legge elettorale può essere l'anticamera dell'inciucio Pd-FI" ma chiarisce: "Chiederemo agli italiani un voto chiaro per evitare questi minestroni".

Riguardo ad un incontro con Berlusconi, Salvini afferma che "non c'è bisogno di vedersi: stabiliamo la data del voto degli italiani, tutto il resto viene dopo".

Il numero uno del Carroccio ha inoltre espresso il suo pensiero, già ampiamente illustrato e motivato nel corso degli ultimi mesi: "Ribadisco quello che dico dal 4 dicembre: dateci una legge elettorale qualsiasi in Parlamento e noi la approviamo". Perentorio il suo commento finale: "Se si vuole andare a votare in autunno significa che in 15 giorni bisogna votare la legge elettorale, quindi non faremo ostruzionismo, altrimenti si tira a campare".

Luigi Cacciatori

Immagine da controradio.it