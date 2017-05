Legittima difesa, la critica di Renzi: "CosÃ¬ si perde credibilitÃ "

ROMA, 5 MAGGIO - Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, a seguito di una mail di protesta relativa alla legge sulla legittima difesa, ha definito questa decisione della Camera come poco credibile.

“Matteo ti scrivo per dirti, da tuo sostenitore convinto, che la legge sulla legittima difesa, così come è percepita, fa scappare da ridere anche a uno come me! Sono in mezzo alle persone normali tutti i giorni e ti assicuro che una cosa del genere ci fa perdere credibilità e, di conseguenza, voti. O le cose si fanno oppure no”, è questa la mail che ha scatenato la reazione di Renzi, portandolo a riferirsi a David Ermini, definito da lui stesso il responsabile della giustizia in Parlamento.

Prima delle elezioni per le primarie del PD, Renzi ha chiesto una legge che tutelasse coloro che vengono rapinati nella propria abitazione. Dopo essere venuto a conoscenza della decisione di ieri pomeriggio sulla legittima difesa, ha definito senza senso permettere di utilizzare armi da fuoco per difendersi solamente nelle ore notturne.

Secondo quanto riferisce David Ermini, la legge è stata formulata da Anna Finocchiaro in modo tale da risultare ambiguo. L'emendamento, infatti, non esclude la legittima difesa nelle ore diurne.

Renzi ha quindi preso le distanze da questo provvedimento, che secondo lui e molti altri esponenti e sostenitori del partito, va rimandato al Senato per essere revisionato.

