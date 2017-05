Legittima difesa, oggi il voto finale alla Camera

ROMA, 4 MAGGIO – La Camera dei Deputati si riunirà oggi per votare, con l’appoggio della maggioranza e l’opposizione del centrodestra, il testo di riforma dell’articolo 52 del codice penale, che modificherà, ampliandola, l’area di operatività della legittima difesa.

Sarà considerata legittima la reazione ad un’aggressione nella propria dimora, negozio od ufficio commessa di notte, così come quella in risposta ad una introduzione con violenza, minaccia o inganno. Restano, ovviamente, fermi i principi di proporzione tra difesa e offesa e di attualità del pericolo.

La riforma si inserisce nel solco della precedente, che aveva introdotto una presunzione di proporzionalità nel caso di difesa con armi per proteggere la propria o altrui incolumità oppure, in assenza di desistenza e in presenza di un pericolo di aggressione, i propri beni.

Altra novità è l’introduzione dell’elemento del turbamento: sarà eclusa la colpa di chi spara ove l’errore nello sparare, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale sia conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall’aggressore.

In caso di non punibilità per legittima difesa, infine, le spese legali e processuali saranno a carico dello Stato.

Dopo l’approvazione alla Camera il disegno di legge passerà al Senato, che potrà approvarlo nella sua attuale versione o proporre ulteriori modifiche. Su questo scenario si è espresso il leader di FI Berlusconi, che ha mostrato le proprie perplessità, auspicando che le dinamiche parlamentari non portino la riforma ad essere accantonata e poi riesumata in campagna elettorale.

Paolo Fernandes



Foto: corriere.it