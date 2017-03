Legittima difesa, Salvini: "Tutti in piazza a Verona il 25 aprile"

MILANO, 14 MARZO - Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, dalla sua pagina ufficiale della piattaforma Facebook torna sulla vicenda del tabaccaio padovano Franco Birolo assolto nei giorni scorsi in appello, che nel 2012 uccise un ladro di origini moldave entrato di notte nel suo negozio, e afferma che la difesa "è sempre legittima".

Per il numero 1 del Carroccio è necessario che il Parlamento voti la proposta di legge della Lega e, per tale motivo, rende noto che nella giornata del 25 aprile si svolgerà una manifestazione nella piazza di Verona. "Non prendete impegni", sottolinea Salvini, il quale già nella giornata di ieri durante la registrazione del programma televisivo Porta a Porta in onda sulla prima rete generalista, aveva dichiarato che il "Parlamento tiene ferma da quattro anni la proposta sul principio del rafforzamento della legittima difesa".

Salvini ha precisato, inoltre, che l'intento di riunirsi nel giorno della Liberazione a Verona è di "chiamare a raccolta gli italiani perbene che non vogliono fare i pistoleri, ma che se aggrediti pretendono di potersi difendere". L'europarlametare non ha dubbi e tuona che "Un Paese è libero se può difendersi", poi continua sottolineando: "Spero che nessuno si trovi davanti ad uno a volto coperto e armato".

Luigi Cacciatori

Immagine da irpinianews.it