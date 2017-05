Legnano, ragazzo di 15 anni guida l\'auto per gioco: investe e uccide la madre per errore

LEGNANO, 6 MAGGIO - Un ragazzo di 15 anni di Legnano, nel milanese, è salito sull’auto di famiglia nel cortile della palazzina dove abita, probabilmente per cercare di parcheggiarla, ma ha finito per investire la madre, 54 anni, che è morta in ospedale dove era stata ricoverata in coma. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di giovedì 4 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto dopo la segnalazione di un testimone, il ragazzo non si sarebbe reso conto che una portiera dell’auto era rimasta aperta e ha inserito la retromarcia: la portiera ha così urtato la donna, che è caduta a terra e ha picchiato violentemente la testa procurandosi un'emorragia cerebrale. Il caso è in mano alla procura di Busto Arsizio, che nei prossimi giorni deciderà se procedere contro il giovane per omicidio colposo. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi della donna.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine iltorinese.it)