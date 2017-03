Leicester, Vardy: "Dopo esonero di Ranieri ho ricevuto minacce di morte"

ROMA, 21 MARZO - Non si ferma la scia di polemiche dopo l'esonero di Claudio Ranieri: a Leicester qualcuno non ha gradito il licenziamento del protagonista della fantastica passata stagione, e le colpe si sono concentrate su Jamie Vardy, elemento chiave del team di Ranieri e bandiera delle Foxes. L'attaccante inglese, in un'intervista al Sun ha confessato di ricevere ogni settimana minacce di morte, sui social tanto quanto in strada.

Al The Guardian, Vardy ha dichiarato di essere stato gravemente minacciato insieme alla sua famiglia: "Cerco di andare avanti e sopportare, ma quando ti tagliano la strada più e più volte e in macchina hai i tuoi figli diventa molto difficile non aver paura".Sull'esonero dice: "Sono stato considerato il motivo, o uno dei tanti, che ha portato all'esonero di Ranieri, ma non è assolutamente così. L'incontro che poi ne ha visto il licenziamento è avvenuto subito dopo la gara col Siviglia mentre ero impegnato in un test anti-doping della durata di tre ore".

Dopo l'esonero di Ranieri il Leicester, però, è tornato a vincere, qualificandosi ai quarti di Champions League dove affronterà l'Atletico Madrid.

Maria Minichino

(fonte immagine corrieredellosport.it)