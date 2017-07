Letta-Renzi: torna la polemica tra il segretario Pd ed il predecessore al governo

MILANO, 13 LUGLIO - Che gli ex premier Matteo Renzi ed Enrico Letta non godessero di buoni rapporti era apparso chiaro dopo la “campanella avvelenata” del 17 febbraio 2014. Ed oggi, a margine del nuovo libro del segretario Pd, la polemica continua a non placarsi.

Oggetto della diatriba infinita sono state le dichiarazioni di Renzi all’interno del suo libro, che accusa il predecessore al governo di “vittimismo” ed esclude il golpe da più parti espresso dopo l’avvicendamento improvviso e la “deposizione” del governo Letta. La lettura di queste dichiarazioni non sarebbe affatto piaciuta ad Enrico Letta, che ha parlato di «ricostruzioni false e affermazioni sgradevoli».

Dall’altra parte, Matteo Renzi tira dritto per la propria strada, rimproverando a Letta un eccessivo vittimismo e la personalizzazione di una polemica che non avrebbe ragion d’esistere, dato l’avvicendamento invocato persino dall’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: «E’ stata soltanto un’operazione di democrazia interna, giusta per il Pd e il Paese».

Lo stesso Renzi non ha risparmiato Letta rispetto ad un giudizio politico ampiamente negativo sull’operato del ‘suo’ esecutivo, accusando il predecessore di immobilismo e di mancate investiture democratiche. Renzi ha in particolare paragonato Letta a Civati, in riferimento al 2007, quando lo stesso Letta aveva corso per le primarie Pd raggiungendo uno scarno 11%.

Al netto della polemica, il segretario Pd ha dedicato la giornata di ieri alla presentazione del suo nuovo libro, divenuto oggetto di discussione per le affermazioni su Enrico Letta. Poi l’apparizione in tv alla trasmissione ‘Bersaglio Mobile’ di Enrico Mentana su La7. Renzi ha voluto inoltre togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in riferimento alle accuse di essere «amico delle banche». Banche che non sarebbero invece gradite, e che rappresentano col senno di poi uno degli errori del suo esecutivo. «Forse avremmo dovuto creare un team ad hoc» - si è rimproverato il segretario. Ma ora sarà tempo di guardare al futuro, e forse di chiudere una polemica ormai datata e che il Paese ha messo definitivamente alle spalle.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta