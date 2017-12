Levante Aprira\' Fatti di musica 2018 il 24 marzo al teatro Garden di Rende

RENDE (CS) 15 DICEMBRE - Sarà Levante, il nuovo fenomeno della musica d’autore italiana, ad aprire il prossimo 24 marzo al Teatro Garden di Rende (Cosenza), la trentaduesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del miglior live d’autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei migliori live di ogni stagione, premiati con il “Riccio d’Argento” del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco.



La trentenne cantautrice siciliana, che nel 2017 ha pubblicato l’album “Nel caos di stanze stupefacenti” e anche il romanzo “Se non ti vedo non esisti”, terrà nel quadro del prestigioso festival l’unica tappa in Calabria del tour "Caos in Teatro", accompagnata dalla sua band.Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche, non si è più fermata: i suoi primi due album, Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015), le hanno fatto conquistare i più importanti palchi d’Italia.Unanime il giudizio di pubblico e critica: spettacoli live strepitosi e pieni di energia, voce straordinaria, carisma e presenza di palcoscenico stupefacenti. Levante, secondo molti, è l’unica artista nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop.Dopo l’esperienza televisiva come giudice di X Factor, Levante (vero nome Claudia Lagona) si prepara ad un tour internazionale da protagonista, attesa dall’entusiasmo di migliaia di fan. Prima tappa Barcellona l’8 febbraio, poi Madrid, Lisbona, Amsterdam, Londra, Parigi e, a partire dal 24 febbraio a Spoleto, il tour teatrale italiano fino al 30 marzo a Padova.Per il concerto di Rende, prevendite aperte da oggi in tutti i punti Ticketone e online su www.ticketone.it, tutti posti numerati. Per informazioni è possibile contattare lo 0968441888 o consultare i siti ruggeropegna.it e otrlive.it.“Fatti di Musica Radio Juke Box 2018” è un progetto storicizzato inserito dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria tra i grandi Festival Internazionali anche per il triennio 2017/2019.

“Dopo un’edizione da record, si partirà con Levante – annuncia Ruggero Pegna – un’artista straordinaria, una giovante cantautrice capace di rinnovare la musica d’autore italiana nel segno della tradizione ma con uno stile davvero unico e originale. Gli appuntamenti del mio Festival saranno numerosi anche nel 2018, con la speranza di proporre nuovi live di assoluta qualità, kolossal musicali attesissimi come il Musical Romeo e Giulietta Ama e cambia il mondo, che a giugno arriverà allo Stadio San Vito di Cosenza, e grandi sorprese anche internazionali. Spero, innanzitutto, che l’Opera Francesco de Paola da me prodotta, presentata lo scorso novembre al Palacalafiore di Reggio, possa approdare nelle principali città italiane, anche grazie alla Regione Calabria, in concomitanza con il 500° anniversario della canonizzazione di San Francesco di Paola.”.