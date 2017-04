L\'ex giocatore della Lazio Stefano Fiore indagato per omicidio colposo

ROMA, 21 APRILE - L'ex giocatore della Lazio e della Nazionale è indagato per omicidio colposo in seguito al tamponamento a catena sulla via Flaminia che nel giorno di Pasqua ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni.



Secondo il pm, Fiore viaggiava a velocità sostenuta quando la macchina che lo precedeva ha improvvisamente frenato, e l’ex giocatore ha centrato l'auto scatenando un tamponamento a catena.



L'incidente ha coinvolto complessivamente cinque automobili e ha causato il ferimento di 12 persone, tre delle quali in modo grave.



Il 22 coinvolto non ce l'ha fatta, da qui l'apertura del fascicolo per omicidio colposo. Il magistrato ha disposto l'autopsia e gli agenti della Polizia stradale hanno già effettuato i rilievi per stabilire la velocità di marcia dell'automobile guidata da Fiore, e per capire se la vittima indossasse o meno le cinture di sicurezza.

L'ex centrocampista non è stato ancora ascoltato, ma dagli accertamenti non è risultato in stato di ebbrezza.

Maria Minichino



(fonte immagine repubblica.it)