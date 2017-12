La Gioielleria Megna dona un defibrillatore alla A.S.D. Vigor Catanzaro

Catanzaro, 14 Dicembre - Ieri sera, alla fine degli allenamenti dei ragazzi della ASD Vigor Catanzaro, presso il centro sportivo “Andrea Curto” di Catanzaro, la Gioielleria Megna, nella persona di Tommaso Megna, ha donato alla società sportiva un defibrillatore. L’unico trattamento efficace per un arresto cardiaco causato da fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso è una rapida defibrillazione, si può immaginare, quindi, la straordinaria importanza che ha la presenza di questa macchina salvavita in un centro sportivo in cui decine di ragazzi si allenano ogni giorno.

“Ringraziamo la Gioielleria Megna per la sensibilità dimostrata verso la tutela della salute dei nostri bambini donandoci uno strumento di fondamentale importanza per il nostro centro sportivo,nella speranza di non doverlo usare mai” ha detto il Presidente della società Saverio Cerminara. Il dirigente Gianluca Caracciolo ha aggiunto: “Una donazione che fa onore alla Gioielleria Megna che si è dimostrata subito disponibile ad operare nel sociale. Questo ci riempie di gioia, è una collaborazione molto importante per la nostra società che ogni giorno si impegna a creare aggregazione fra i bambini e fra i ragazzi insegnando loro i valori dello sport, cercando di farli divertire. Ringraziamo, pertanto, i signori Tommaso e Franco Megna”.

“Siamo noi a ringraziare loro, tutta la società, per lo stimolo che ci hanno dato, per averci coinvolto in un’iniziativa a cui non si poteva dire di no. Mi auguro che questa nostra collaborazione sia un input per tanti altri piccoli imprenditori, c’è tanto bisogno nel sociale e ognuno di noi deve cercare di metterci un po’ di suo”, queste le parole pronunciate da Tommaso Megna, a nome di tutta la Gioielleria Megna, prima di consegnare alla società il prezioso apparecchio salvavita .Alla cerimonia, davanti ad un folto pubblico e ai tantissimi ragazzi della società, hanno preso parte anche iled il consigliereche hanno avuto parole di elogio tanto per l’operato della società sportiva quanto per la lodevole iniziativa della Gioielleria Megna.