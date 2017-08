Libano: attacco anti Isis per liberare la frontiera con la Siria

BEIRUT, 19 AGOSTO – Con l’appoggio degli Stati Uniti, l’esercito libanese ha annunciato l’inizio di un’offensiva militare per liberare la frontiera con a Siria dai militanti dell’Isis.

Lo ha annunciato il capo delle forze armate libanesi, il generale Joseph Aoun. “In nome del Libano, in nome dei soldati libanesi sequestrati e in nome dei martiri dell’esercito annuncio che l’operazione ‘Dawn of Yurd’ ha inizio”, ha scritto Aoun sul suo account Twitter.

L’iniziativa militare del governo di Beirut si affianca alle operazioni condotte nella stessa regione montagnosa di Jurud Arsal dalle milizie sciite di Hezbollah, impegnate nella caccia dei ribelli anti-Assad un tempo legati ad Al-Qaeda presenti nella zona. L’area di Jurud Arsal ha costituito da anni la retrovia delle forze contrarie al regime di Damasco.

La notizia arriva mentre il gruppo Hezbollah libanese e l'esercito siriano hanno comunicato il via di un'operazione simile per eliminare i militanti islamisti dal lato siriano del confine con Libano, nella fascia occidentale di Qalamun.

Le autorità libanesi hanno affermato che per l'iniziativa non si stanno coordinando con il governo siriano, guidato da Bashar Assad.

Fonte immagine:lastampa.it

ALESSIA PANARIELLO