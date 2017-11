Libano, si è dimesso il premier Saad Hariri

BEIRUT, 4 NOVEMBRE - Saad Hariri non è più il primo ministro del Libano. L’ormai ex premier ha annunciato la sua decisione in occasione di una visita in Arabia Saudita. Hariri, in una dichiarazione rilasciata ad Al Arabiya, ripresa dalle televisioni locali e dall'agenzia ufficiale Nna, ha accusato l'Iran di ingerenze nella politica del mondo arabo. Critiche anche al gruppo sciita Hezbollah che fa parte del governo con due ministri.

"Viviamo in un clima simile a quello che ha preceduto l’assassinio del martire Rafik al-Hariri", ha affermato Hariri ricordando il padre ucciso nel febbraio 2005. "So che c'è un piano per colpire la mia vita", ha aggiunto in quella che è stata la sua seconda visita in Arabia Saudita negli ultimi cinque giorni.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine financialexpress.com)