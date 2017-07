Libia accordo Sarraj-Haftar: cessate il fuoco ed elezioni presidenziali

PARIGI, 25 LUGLIO – A seguito dell’incontro, presso La Celle Saint-Cloud, tra il governo di Parigi, il presidente del Consiglio presidenziale di Tripoli, Fayez al-Sarraj, ed il comandante dell'Esercito nazionale libico, Khalifa Belqasim Haftar, saranno poste in essere alcune misure atte a migliorare le condizioni politiche dello Stato libico.

In un messaggio del leader libico, in accordo con Khalifa Haftar, è stato reso noto: “Prendiamo l'impegno solenne a lavorare per l'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari non appena possibile a partire dal 25 luglio 2017, in cooperazione con le istituzioni coinvolte e con il sostegno e sotto la supervisione delle Nazioni Unite”. I membri dell’establishment libica hanno voluto sottolineare un mutamento dell’utilizzo della forza armata nel Paese, dichiarando: “Ci impegniamo ad un cessate il fuoco e ad astenerci da ogni ricorso alla forza armata per tutto ciò che non riguardi esclusivamente la lotta al terrorismo”.

Intanto, sono stati preannunciati due incontri bilaterali tra i rappresentanti libici ed il presidente francese, Macron. Secondo quanto riportato dai media francesi, in una delle due riunioni è prevista la presenza dell’inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, nominato responsabile della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia il 22 giugno 2017.

Immagine da: tpi.it

Caterina Apicella