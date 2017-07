Libia, Gentiloni: "Valutiamo aiuto navale contro i trafficanti"

ROMA, 26 LUGLIO – Il giorno dopo l'intesa di Parigi tra Macron e i leader delle due principali fazioni libiche, il primo ministro libico Fayez al Serraj è a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Tra i temi affrontanti, il conflitto in atto in Libia e il continuo flusso di migranti che attraverso il Mediterraneo arrivano dal Paese di Serraj in Italia.

È il primo ministro libico a chiedere “al governo italiano un sostegno tecnico con unità navali italiane nel comune contrasto al traffico di esseri umani da svolgersi in acque libiche". Nella conferenza stampa congiunta svoltasi al termine del colloquio Gentiloni precisa che "la richiesta è attualmente all'esame del nostro ministero della Difesa". "Le scelte - aggiunge - saranno valutate dalle autorità libiche e con il Parlamento italiano. Ma se valuteremo la possibilità di rispondere positivamente, come credo necessario, può rappresentare un punto di novità molto rilevante per il contrasto al traffico di esseri umani".

Il presidente del Consiglio aggiunge inoltre che le condizioni per l'incontro di ieri sono state create dal lavoro diplomatico dell'Italia, ribadendo che il colloquio con Serraj a Palazzo Chigi è stato l'occasione per "confermare la cooperazione tra i nostri due Paesi che si basa anche su accordi sottoscritti alcuni mesi fa. Cooperazione che si sviluppa su più fronti e diversi livelli, e ci auguriamo che sia anche sempre più una cooperazione economica, una cooperazione sul terreno delle infrastrutture, contro il terrorismo e naturalmente sul tema cruciale per noi del contrasto all'immigrazione clandestina. Lavoriamo contro i trafficanti di esseri umani insieme alle autorità libiche, alle autorità centrali e alle comunità locali".

Da questo punto di vista Gentiloni vanta il sostegno della cancelliera tedesca Angela Merkel. Contro i trafficanti "lavoriamo insieme alle autorità libiche - dice - Ne ho parlato due ore fa con la cancelliera Merkel che mi ha confermato l'impegno della Germania a sostenere le iniziative italiane per contrastare il traffico di esseri umani".

Maria Azzarello

Fonte immagine: infooggi.it