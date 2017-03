Librarsi in Crociera con Il Gattopardo "Festival della lettura Fare Leggere Tutti"

Fare Leggere Tutti prende il mare con un’edizione speciale del suo Festival della Lettura

Dal 5 al 9 aprile 2017, un’edizione speciale del festival della lettura Fare Leggere Tutti si svolge a bordo della magnifica nave Pacifica di Costa Crociere per una crociera studio che toccherà Savona, Barcellona e Marsiglia prima di riapprodare in Liguria.

Il romanzo oggetto del festival è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che in questo momento le classi liceali di tutta Italia che parteciperanno al viaggio stanno leggendo e approfondendo. Una volta a bordo, i ragazzi - accompagnati di «speciali» docenti - si renderanno conto di come altri linguaggi possano interagire col libro sviscerandone inediti sottotesti, riletture e riflessioni.

Saranno a bordo in questo percorso:

Maurizio Lozzi, docente universitario che affronterà il tema dei linguaggi della comunicazione.

Francesco Niccolini, drammaturgo, che illustrerà ai ragazzi come dal romanzo di Tomasi di Lampedusa il regista Luchino Visconti abbia tratto la sua geniale trasposizione cinematografica.



Donata Rosi Pirrone, ex danzatrice che presenterà un video della città divenuta set.

Roberto Pasini, sviluppatore informatico, che illustrerà in maniera multimediale il concetto di cambiamento tecnologico sulla falsa riga dell’adagio gattopardesco del «Tutto deve cambiare perché nulla cambi».



«Saranno questi ‘docenti speciali’ presenti a bordo – spiega Rosanna Pasi, ideatrice della rassegna - a tracciare nuove rotte di linguaggio insieme ai ragazzi. Vedremo come accanto ai consueti linguaggi letterari e visivi oggi sia sempre più interessante e utile avere cognizioni pure di quei linguaggi performativi la cui conoscenza completa la formazione dei giovani».



Librarsi in Crociera è un'iniziativa possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di:



Sara Cirone Group - Faenza

FNASD - Federazione Nazionale Scuole di Danza

Project Service - Castel Bolognese

Ente Ceramica Faenza

Associazione Amici Molino Scodellino Castel Bolognese

Studioin3 scarl - Faenza