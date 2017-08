Licata, sfiduciato il sindaco anti-abusivismo edilizio

LICATA, 10 AGOSTO - Lo avevano ribattezzato il sindaco “demolitore”, vista la sua fermezza nel combattere l’abusivismo edilizio e nel far abbattere case e ville abusive dei suoi concittadini. Angelo Cambiano, primo cittadino di Licata, in Sicilia, è stato però sfiduciato nella serata di ieri dal consiglio comunale con 21 voti. I motivi della sfiducia potrebbero essere legati proprio all’attività anti-abusivista di Cambiano, come lui stesso ha sottolineato.

"Mi accusano di non aver fatto arrivare al Comune risorse e finanziamenti, ma non è vero perché ho portato oltre 52 milioni di euro. Il vero motivo lo sanno tutti qual è, ma non hanno il coraggio di dirlo. Io me ne torno al mio mestiere di insegnante di matematica, ma la politica qui dovrà assumersi le sue responsabilità: quella di dire alla gente che un sindaco che fa niente di più che il suo dovere viene cacciato meno di due anni dopo l'inizio del suo mandato”.

Erano stati sedici i consiglieri che avevano sottoscritto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, espressione di una lista civica di sinistra. Venti i voti necessari per far passare la sfiducia, ventuno quelli che hanno defenestrato Cambiano, che dopo gli incendi di due case di famiglia, varie minacce e intimidazioni, vive sotto scorta. Angelo Cambiano ha già fatto sapere che impugnerà l'atto perché "le motivazioni riportate nella mozione sono solo bugie". Nei giorni scorsi anche Ficarra e Picone erano intervenuti a favore del sindaco, con un tweet in cui lo hanno paragonato al sindaco protagonista del loro ultimo film, L'Ora Legale.

Sui social, dalla notte scorsa, sono tanti i post di cittadini solidali al sindaco sfiduciato. Tra i tanti messaggi di solidarietà, uno in particolare, che recita così: "Il tornaconto politico ha vinto sul bene di Licata". La vox populi sui social parla anche di “paese di raccomandati e ignoranti”. Il coro è unanime: “Siamo abusivi e resteremo abusivi. Grazie, Angelo Cambiano”.

Claudio Canzone

Fonte foto: repubblica.it