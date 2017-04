Ligabue con video rassicura i fans, [ecco il video messaggio]

Nota informativa / luciano ligabue: con un video messaggio sui social l’artista rassicura i fans della buona riuscita dell’intervento alle corde vocali Con un video messaggio sui suoi social LUCIANO LIGABUE ha rassicurato i suoi fans della buona riuscita dell’operazione alle corde vocali:

«Ciao a tutti, sto bene, spero che si veda. Come sentite la voce c'è. Meno male! L'operazione è perfettamente riuscita, le corde vocali sono perfette. Adesso devo cominciare un po' di rieducazione.È stato strano un po' la settimana scorsa perché mi hanno imposto una settimana di silenzio... mi sono ritrovato a imitare Bernardo, l'aiutante di Zorro.Comunque adesso tutto procede. Voglio approfittare anche per ringraziare tutti quelli che hanno voluto farmi sentire il loro affetto. Siete stati veramente tanti. È una cosa che mi ha emozionato e che mi fa pensare quindi che ancora di più a settembre quando ripartiamo, ci daremo dentro ancora di più, per l'appunto, con la nostra "Rumba"!Grazie ancora a tutti e buona Pasqua. Ciao!»