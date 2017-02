Ligabue "Made in Italy" a Reggio Calabria - il 20 e il 21 febbraio attesi 15mila spettatori

“Made in Italy – Palasport 2017”, attesi circa 15mila spettatori per i due concerti di Ligabue a Reggio Calabria il 20 e il 21 febbraio

REGGIO CALABRIA 16 FEBBRAIO - E’ partito con grande successo ad Acireale il “Made in Italy – Palasport 2017”, il nuovo tour che porterà Luciano Ligabue anche a Reggio Calabria, il prossimo 20 e 21 febbraio al PalaCalafiore. Quello del rocker è un atteso ritorno dalle nostre parti, dopo anni di assenza dai palcoscenici calabresi, e non mancheranno, infatti, i numeri dei grandi eventi: nella città metropolitana sono attesi ben 15mila spettatori, divisi nelle due date, che arriveranno sullo Stretto da ogni parte della regione e non solo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal promoter catanzarese Maurizio Senese della Esse Emme Musica: “Siamo impegnati in ogni Città della Calabria con grandissimi eventi – ha avuto modo di affermare -, ma questa doppia data di Ligabue a Reggio ci inorgoglisce. Da parte nostra va un doveroso ringraziamento a tutta l’Amministrazione comunale della Città, a cominciare dal sindaco Giuseppe Falcomatà, passando per il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, lo staff dell’Assessorato allo sport, e il dirigente Carmela Stracuzza”.

Tornando ai due concerti, come ad Acireale, a Reggio Calabria Luciano Ligabue proporrà tutti i brani contenuti nel nuovo album “Made in Italy”, il ventesimo realizzato dal rocker e l’undicesimo di inediti, uscito lo scorso novembre, disco di platino già nella prima settimana di uscita, e per questo da record fin da subito. In scaletta non mancheranno poi i più grandi successi di Liga tratti da album quali l’omonimo del 1990, “Lambrusco, coltelli, rose & popcorn”, “Buon compleanno Elvis!”, “Nome e cognome”, “Fuori come va?” e “Arrivederci, Mostro!”.

Sul palco insieme a Ligabue ci sarà la band che lo ha affiancato anche nella realizzazione del nuovo album, “Made in Italy”: Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi (sax baritono).

I biglietti per le date di Reggio Calabria sono disponibili in prevendita online su www.tickeone.it e su www.ticketservicecalabria.it, oltre che nei punti vendita del circuito TicketOne e Ticket Service Calabria.





