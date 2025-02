lighTOGether, la bellezza al servizio della fragilità: 101 lampade di 101 designer per accendere una luce sul futuro di bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (che ricorre l’ultimo giorno di febbraio) design e solidarietà si uniscono per accendere una luce sui bambini e i ragazzi con gravi patologie neurologiche. Succede per “lighTOGether”, iniziativa organizzata dalla Fondazione TOG - Together To Go ETS in programma giovedì 27 febbraio 2025 a partire dalle ore 18 presso il Centro TOG Carlo De Benedetti in via Livigno 1 a Milano.

Nel corso della serata saranno presentati i lavori di 101 designer che in queste settimane, coordinati dall’ideatore del progetto Matteo Ragni Studio, hanno disegnato altrettante lampade poi prodotte in pezzi unici dal FabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale del Centro TOG dedicato alla ricerca e sviluppo di ausili, giochi e strumenti personalizzati per bambini e ragazzi con disabilità. 101 creazioni esclusive create ad hoc per Fondazione TOG da designer di fama, studenti e giovani emergenti e unite dal filo conduttore della speranza, per illuminare la fragilità e il percorso di tanti bambini e ragazzi verso una vita piena e dignitosa.

Le lampade sono state realizzate con i filamenti donati da EUMAKERS e assemblate tutte sullo stesso supporto offerto da Creative Cables; saranno presentate al pubblico con un packaging realizzato ad hoc: una scatola prodotta e donata da Controversa, con visual di Francesco Poroli.

In occasione dell’evento i paralumi saranno disponibili per l’acquisto, a fronte di una donazione: il ricavato andrà a sostegno delle attività del Centro TOG, che ogni anno offre cura e riabilitazione gratuite a oltre cento tra bambini e ragazzi.

Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione via mail a [email protected] (l’ingresso è libero fino a esaurimento posti). Sarà offerto anche un aperitivo a cura del TOG Bistrot gestito dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco.

Il FabLab di TOG è un laboratorio d’avanguardia in cui tecnologia e creatività si fondono: uno spazio di co-progettazione aperto a studenti, famiglie, clinici, designer e aziende per sviluppare soluzioni che migliorano la qualità della vita dei bambini con patologie neurologiche complesse, ma anche un luogo dove prendono forma iniziative e prodotti finalizzate alla raccolta fondi per le attività della Fondazione.

Il laboratorio comprende una stanza per la stampa 3D e un’officina con macchinari per creare oggetti semplici, come tool di supporto alla scrittura, o complessi, come biciclette per bambini con paralisi cerebrale infantile. Il FabLab è solo uno dei tanti servizi che le famiglie possono trovare al Centro TOG, un grande polo integrato e all’avanguardia tecnologica in grado di offrire una presa in carico globale che comprende anche l’accompagnamento educativo nel percorso scolastico e quello lavorativo per i ragazzi più grandi.

“lighTOGether” si inserisce nel programma TOG Cultura, che promuove la bellezza come elemento di cura e servizio alla fragilità.

La bellezza è analgesica - sottolinea Antonia Madella Noja, segretario generale di Fondazione TOG - È capace di attutire le difficoltà della vita e supportare le famiglie e i piccoli pazienti nei loro percorsi: per questo al Centro TOG è parte integrante delle terapie ed è protagonista di iniziative come “lighTOGether”. Ringraziamo di cuore i designer che hanno donato il loro tempo e le loro idee per i nostri bambini e ragazzi e tutti i partner che, con il loro sostegno, ci hanno permesso di realizzare questo progetto.

101 progettisti, uniti per un’ottima causa, hanno dato forma e luce alla speranza - dichiara il designer Matteo Ragni - generosamente insieme per scaldare il cuore e illuminare il percorso dei piccoli eroi e dei loro altrettanto eroici familiari. Ne sono nate idee poetiche e inaspettate che portano un messaggio profondo, nel nome del design e di quei valori capaci di fare luce anche negli angoli più profondi e bui delle nostre esistenze.

All’iniziativa hanno partecipato Marco Acerbis, Laura Affinito, Mario Alessiani, Antonio Aricò, Àro-Studio, Victoria Azadinho Bocconi, Enrico Azzimonti, Camilla Bellini, Matteo Beraldi, Luca Binaglia, Riccardo e Carlo Blumer, Efrem Bonacina, Simone Bonanni, Luca Boscardin, Bottino & Tinti, Agustina Bottoni, Tommaso Caldera, Calvi Brambilla, Claudia Campone, Stefano Cardini, Vincenzo Castellana, Enrico Cesana, Davide Fabio Colaci, Fernando Contreras Wood, Francesco Faccin, Marianna Fantoni, Andrea Federici, Odo Fioravanti, Luca Fiorentino, Francesco Forcellini, Duilio Forte, Niccolò Foy, Fulcro, Luciano Galimberti, Raffaello Galiotto, Garcia Cumini, Paolo Stefano Gentile, Alberto Ghirardello, Alessandro Gnocchi, Diego Grandi, Gumdesign, Giulio Iacchetti, Il Vespaio, Ildoppiosegno, Setsu Ito, Shinobu Ito, JoeVelluto, Lorenz + Kaz, Claudio Larcher, Luca Madonini, Tommaso Maggio, Michele Malerba, Raffaella Mangiarotti, Martinelli Venezia, Alberto Meda, Paolo Metaldi, Massimo Minchio, Miriam Mirri, Stefano Mirti e Rachaporn Choochuey, Chiara Moreschi, Luca Nichetto, Fabio Novembre, Lina Obregon, Lorenzo Palmeri, Gabriele Panciera, Panter&Tourron, Meneghello Paolelli, Parasite 2.0, Stefano Pasotti, Pietro Petrillo, Arcangelo Pettinati, Maurizio Prina, Elio Ragni, Matteo Ragni, Sara Ricciardi, Robin Rizzini, Andrea Sanguineti, Denis Santachiara, Mario Scairato, Chiara Selmi, Diego Sferrazza, Marco Sorrentino, Sovrappensiero, Spalvieri & Del Ciotto, Alessandro Stabile, Stormo Studio, Studio Irvine, Studio Pisk, Studio Sostanza, SuperForma, Gio Tirotto, Rodrigo Torres, Paolo Ulian, Carlo Vecchiola, Andrea Vecera, Cristian Visentin, Alessandro Zambelli, Zanellato Bortotto, Zaven, Marco Zito, Matteo Zorzenoni.