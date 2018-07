Listeria: Codacons, subito controlli a tappeto Associazione diffida Ministro Grillo e Nas

CATANZARO, 8 LUGLIO - ''Ennesimo scandalo alimentare in Italia che, nonostante le rassicurazioni del Ministero della salute, rischia di avere dimensioni enormi e di coinvolgere milioni di italiani''. Lo afferma il Codacons, commentando i ritiri di 14 lotti di minestrone Findus per potenziale contaminazione da Listeria. "E' evidente che il solo ritiro volontario di alcuni lotti potenzialmente pericolosi non è affatto sufficiente.

La listeriosi è una malattia gravissima con un elevato tasso di mortalità, e occorre attivarsi subito per evitare focolai anche in Italia: per questo il Codacons ha diffidato il Ministro della salute Grillo e i Nas a svolgere controlli a tappeto in tutta Italia, attraverso analisi a campione sui prodotti in vendita nei supermercati di tutta la penisola e contenenti ortaggi surgelati". Per l'associazione i controlli si rendono necessari allo scopo di verificare che altri marchi non siano coinvolti nello scandalo alimentare.Per quanto riguarda Findus, il Codacons chiede di eseguire controlli su tutti i prodotti commercializzati dall'azienda e contenenti ortaggi surgelati, allo scopo di escludere possibili contaminazioni. Si apre poi il fronte dei risarcimenti: "Tutti i consumatori che hanno acquistato i minestroni Findus oggetto di ritiro possono contattare il Codacons per le dovute azioni legali a loto tutela" spiega il presidente Carlo Rienzi. "Ci auguriamo che il Ministro della salute Grillo a differenza del suo predecessore non rilasci comunicati rassicuranti che dopo poche ore vengono smentiti dai fatti, e si attivi prontamente per tutelare la salute degli italiani" conclude il presidente Codacons.