Listeria: richiamato dal commercio lotto di prosciutto cotto

ROMA, 13 LUGLIO - Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo "cautelativo per possibile presenza di Listeria".

Il prodotto in questione, come si legge sul sito del dicastero, è il “Prosciutto cotto Quanto basta per due persone 90 g” della “Cesare Fiorucci”, lotto 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018.

Il ministero invita tutti i “consumatori che avessero acquistato il prodotto con lotto/scadenza indicati a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita“.

Si tratta del quarto caso di richiamo per possibile presenza di listeria in Italia dopo le verdure surgelate Freshona, alcuni prodotti di minestrone Findus e un lotto di mix di verdure surgelate a marchio Pinguin.

“Continuo a seguire con attenzione la vicenda del batterio Listeria. Il ministero ha subito attivato anche i Nas, che stanno compiendo ispezioni a campione. Presto conto di avere un quadro esauriente della situazione” ha dichiarato la Ministra della Salute, Giulia Grillo.

Secondo il presidente del Codacons Carlo Rienzi “è evidente che il solo ritiro volontario di alcuni lotti potenzialmente pericolosi non è affatto sufficiente. Occorre attivarsi subito per evitare focolai anche in Italia”.

La Coldiretti, in un comunicato, chiede “una maggiore trasparenza dell’informazione con l’obbligo di indicare nell’etichetta l’origine dei prodotti. E va esteso a tutti gli alimenti”. In particolare l’associazione chiede di togliere il segreto sui flussi commerciali, “con l’indicazione pubblica delle aziende che importano i prodotti dall’estero per consentire interventi rapidi e mirati”, infatti, come ha notato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, gli allarmi alimentari che si sono verificati in Italia dall’inizio dell’anno riguardano in quasi 9 casi su 10 alimenti provenienti dall’estero.

Fabio Di Paolo