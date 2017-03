L\'istituto nazionale per il commercio estero punta a nuovi mercati

MILANO, 13 MARZO - In un quadro economico complessivamente non positivo, continua a rallentare il commercio internazionale, che cresce con ritmi insolitamente inferiori rispetto al Pil globale.

Se tra il 2000 e il 2007 la crescita del prodotto interno lordo si era attestata al 6,9% e quella del commercio al 7,3, nel periodo successivo (fino al 2016) l'aumento del Pil globale è stato solo del 4,6% mentre quello del commercio internazionale è rimasto fermo al 2,9%.

"Il trend è di ripresa, grazie alle decisioni dei policy makers, ma il 2017 sarà un anno incerto". A dirlo è Beniamino Quinteri, presidente di SACE, società operante nel settore assicurativo finanziario, la cui principale attività è quella di assumere in assicurazione o riassicurazione i rischi cui sono esposte le imprese italiane nelle loro operazioni internazionali.

Sul tema del commercio internazionale è intervenuto anche il presidente di ICE Agenzia, Michele Scannavini, che ha sottolineato come le imprese italiane abbiano "bisogno di crescita, che va cercata nei Paesi dove c'è".

Ne sono un esempo gli USA: oltreoceano la presenza dei prodotti italiani è forte sulle coste e scarsa nell'entroterra, dove invece è diffuso il cosiddetto "italian sounding": articoli che ricordano quelli tipici della penisola, la cui produzione è però del tutto svincolata dall'Italia e che spesso sono dei veri e propri surrogati. "E' dove non c'è il parmesan, che prendo il Parmigiano Reggiano", ha ricordato Scannavini.

Elemento chiave per la ripresa è dunque l'inserimento in nuovi mercati, finora poco battuti. Proprio per questo motivo, l'ICE ha stanziato per il 2017 quasi duecento milioni di euro per la promozione dei prodotti italiani all'estero.

Paolo Fernandes



Foto: giornaledellepmi.com