Caserta, socio centro accoglienza spara a immigrato: è grave

CASERTA, 11 NOVEMBRE - Un immigrato proveniente dal Gambia, ospite in un Centro Temporaneo di Accoglienza ubicato a Gricignano d'Aversa, Caserta, è stato ferito a colpi di pistola da uno dei soci della struttura, il 43enne Carmine Della Gatta.

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. La vittima è un diciannovenne, Alagiee Bobb. Prima del ferimento, il ragazzo avrebbe appiccato fuoco nella stanza in cui alloggiava, per protestare contro le condizioni in cui viveva. Tale circostanza, secondo i militari di Marcianise, avrebbe provocato la reazione dell'aggressore. Bobb si trova ora in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli di Napoli.

Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, Della Gatta sarebbe intervenuto e, durante la lite sfociata, avrebbe estratto una calibro 38 colpendo due volte alla bocca il gambiano. Poi sarebbe fuggito assieme ad un'altra persona. Dopo qualche ora si è costituito ai carabinieri, che già lo avevano identificato grazie alle testimonianze pervenute: il quarantatreenne è stato fermato per tentato omicidio.

Luna Isabella

