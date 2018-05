Lite condominiale. Tenta di uccidere il vicino con palo, arrestato nel pistoiese. Durante lite condominiale per screzi su rumori e sporcizia

PISTOIA, 6 MAGGIO - Un operaio 22enne, albanese, incensurato, è stato arrestato nella tarda mattinata di oggi per tentato omicidio, al culmine di un violento litigio, nei confronti di un ambulante 37enne nigeriano colpito in modo serio con un palo alla fronte. Il fatto è avvenuto sull'Appennino pistoiese, in un condominio di Campo Tizzoro dove l'albanese abita in un appartamento sovrastante a quello del nigeriano.

I primi accertamenti dei carabinieri hanno evidenziato come fra i due vi fossero già stati di recente screzi verbali, sempre per reciproche accuse per comportamenti poco civili: rumori, sporcizia, cattivi odori.

Questa mattina, secondo la ricostruzione dell'Arma, c'è stata l'ennesima lite, iniziata nel cortile condominiale, dove ci sarebbe stato un primo contatto fisico fra i due. Il 37enne si sarebbe quindi recato nel suo appartamento e qui sarebbe stato seguito dal 22enne che nel frattempo si era munito di un paletto di ferro, di quelli utilizzati per delimitare le proprietà o gli accessi, sradicato dal bordo della strada.



La lite è quindi ripresa dentro l'appartamento della vittima, violentemente colpita alla fronte con il paletto. L'aggressore è tornato quindi nella sua casa e ha chiamato il 112 raccontando di avere in corso un litigio con un vicino. Il 37enne si è nel frattempo trascinato in strada dove è stato soccorso da un passante.



È stato quindi trasportato all'ospedale San Jacopo di Pistoia dove é stato ricoverato per una profonda ferita lacero contusa: non è in pericolo di vita ma le condizioni sono serie. L'aggressore ha atteso l'arrivo dei carabinieri ed è stato medicato al pronto soccorso di San Marcello.



I carabinieri hanno sequestrato il paletto, sentito alcuni testimoni e d'intesa con la procura di Pistoia hanno proceduto all'arresto del 22enne che ora è nel carcere di Pistoia.