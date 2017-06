Lite e rissa tra rivali in amore a Catanzaro, feriti e arrestati

CATANZARO, 21 GIUGNO - Una aggressione contro il rivale in amore, finita poi anche con una rissa. E' accaduto a Catanzaro, nel parcheggio di un supermercato di viale Magna Grecia.

Protagonisti due fratelli di 26 e 18 anni, un dipendente del supermercato, di 31 anni, e un collega di quest'ultimo, di 29 anni. I due fratelli hanno atteso l'uscita del trentunenne, quindi il più grande lo ha aggredito colpendolo con un bastone.

Una volta disarmato, il giovane ha recuperato in macchina il crick dell'autovettura, proseguendo con una rissa che ha coinvolto le quattro persone. Solo l'arrivo di due pattuglie dei carabinieri ha permesso di porre fine alla violenza, con un bilancio finale di tre feriti.

Uno dei soggetti coinvolti, in particolare, ha riportato una profonda ferita alla fronte ed è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Frattura del polso ed escoriazioni con una prognosi di venticinque giorni per l'altro aggressore.

Sette giorni di prognosi per il dipendente del supermercato sette giorni di prognosi per i colpi ricevuti, mentre il fratello minore è rimasto illeso. I tre feriti sono stati tutti arrestati e posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.illametino.it