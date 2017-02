Lite nel Pd. Vicesegretario Guerini: "Basta logoramento"

ROMA, 12 FEBBRAIO - In vista della direzione del Pd programmata per lunedì alle ore 14:30 scatta la polemica all’interno del partito. Le indiscrezioni, successivamente smentite sulle dimissioni di Renzi hanno scatenato le reazioni dei rivali dichiarati Emiliano e Rossi.

Il governatore della Puglia Michele Emiliano, si espone con cautela: “Quindi, ha ceduto. Ma è sicuro che ha ceduto e si dimette? Perché può darsi che stanotte cambi idea come gli capita spesso. È chiaro che era inevitabile dimettersi da segretario”. L’ambiguità delle scelte di Renzi destabilizzano anche l’altro candidato alla segreteria Pd Enrico Rossi: “Questa è una presa di giro. Bisogna che Renzi dia le dimissioni come ha annunciato di dare, come ha già fatto Bersani, poi una segreteria di garanzia come quella di Epifani che ci porti a fare il congresso e a discutere sulla linea politica”.



“Tutto questo agitarsi – ha aggiunto Rossi – non mi pare che sia nelle corde del Paese. Il Paese ha bisogno come i nostri elettori, cittadini, iscritti, di una discussione seria ed un governo che dia delle risposte”.

In risposta a questo clima di incertezza mista a tensione, il vicepresidente Guerini ha commentato"Finiamola con polemiche inutili che non fanno bene al Pd". "Si è superato il livello di guardia, un giorno un se o un ma" e "una condizione", afferma, rimproverando la minoranza per i continui attacchi a Renzi. "Domani il segretario dirà in modo chiaro qual è la prospettiva". E ancora un appello: "Smettiamola con la tattica dell'aspirazione al logoramento".

Laura Carrara

Fonte foto:unita.tv